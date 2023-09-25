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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi hamlesi sonrası değişti: 600-800 bin arası araçlar...

25.09.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizlerin yükselmesi sonrası vatandaşların krediye ulaşma güçlüğü ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. Hem okulların açılması nedeniyle hem de kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle piyasada duraklama yaşadıklarını söyleyen Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, “İkinci elde enflasyondan kaynaklı fiyatlar artıyordu. Çok fazla talep ikinci el piyasasının artmasına neden oluyordu. Piyasanın oturmasıyla ikinci el piyasasında da fiyatlar oturmaya başlayacak” dedi.

Otomobil alacaklar dikkat! Kredi hamlesi sonrası değişti: 600-800 bin arası araçlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faizlerin yükseltilmesi sonrası vatandaşların krediye ulaşma imkanı da azaldı. Otomobil almak isteyen vatandaşların krediye ulaşmasındaki güçlükler ikinci el otomobil piyasasında da durgunluğa yol açtı.

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"ÜST SEGMENT ARAÇLARIN SATIŞI ZORA GİRDİ"

Özellikle üst segment araçlarda durgunluk yaşandığını belirten Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, “İkinci el araçlarda faizlerin artışıyla işlerimiz durdu tabii ki. İhtiyacı olan kesim 600 bin TL’ye kadar bir araç alacaksa, bankadan da kredi kullanamıyorsa 350-400 bin TL’ye nakit ya da 100 bin TL kredi kullanarak araç arayışı içerisine girdi. Üst segment araçların satışını biraz daha zora soktu. İkinci elde enflasyondan kaynaklı fiyatlar artıyordu. Çok fazla talep ikinci el piyasasının artmasına neden oluyordu. Piyasanın oturmasıyla ikinci el piyasasında da fiyatlar oturmaya başlayacak.

"SERMAYEMİZ ERİYORDU"

Bizim en büyük sıkıntımız da kendi öz sermayemiz de eriyordu. Biz aracı 600 bin TL’ye aldığımızda iki hafta sonra 100 bin TL zam geliyordu. Biz 620 bin TL’ye satıyor, tekrardan 650 bin TL’ye alıyorduk. Hep araçları sattığımızdan fazla fiyata aldığımız için sermayemiz de eriyordu. Şu an piyasada ikinci ellerin sıfır araç fiyatının üzerinde satıldığı dönem de bitmiş oldu. Bu da güzel bir şey. Aracın sıfırı 1 milyon 150 bin TL, ikinci eli 1 milyon 350 bin TL’ye internette satılıyordu. 1 milyon 150 bin TL olan araçların sıfırları 1 milyona kadar gerileyecek” dedi.

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"İNTERNETTE RAKAMLAR GERİLİYOR"

Piyasada rakamların oturmaya başladığını söyleyen Diz, “İnsanlar önce kendini geriye çekerek gözlemledi. Biz gelen müşterilere baktığımızda ne aradıklarını inceliyoruz ve stoklarımızı ona göre kuruyoruz. 600 bin TL ile 1 milyon TL’ye kadar araç satılıyor. İnternette de, piyasada da rakamlar geri geliyor ancak bu geri gelme de belirli bir noktaya kadar devam edecektir. Bundan sonra da bir düşüş beklemiyoruz. Ticaret Bakanlığının çıkarmış olduğu kanuna göre 3 araçtan sonra noterde satış engeli konuluyor. Bununla da kayıt dışı, vergi mükellefi olmadan yapan kişiler ortadan kalktı. Gerçekten bu işi yapan kişiler piyasada olduğu için piyasanın rakamları da oturmuş oldu” diye konuştu.

"600-800 BİN ARASI ARAÇLAR..."

Yıl sonuna doğru piyasanın hareketleneceğini söyleyen Diz, “Okulların açıldığı dönemlerde de piyasa durgun oluyor. Yıl sonuna doğru piyasa hareketlenir. İnsanlar 3,29 kredi faiziyle araç alımı yapıyorlar. O faizle 150-200 bin TL krediyle araç alıyorlar. Devletimizden isteğimiz, alım gücü olmayan arkadaşlarımız var. Bütçesi olmayan, araca hiç ulaşamayan kişiler için bir kampanya yapılıp, faiz oranları düşük bir finansman sağlanırsa insanlar o aracı alıp binebilir” ifadelerini kullandı.

Kasım ayında sıfır araçların bayilerdeki oranının artabileceğini belirten Diz, “Kasım ayında piyasaya biraz daha sıfır araç gelir. Piyasaya sıfır araç gelse de sıfır araç müşterisi oraya yönlenecek. İkinci el müşterisi de rakamsal olarak oraya ulaşamadığı için ikinci el piyasaya yönelecek. 600 bin TL ile 800 bin TL arası araçlar da hızlı bir şekilde satılmaya devam edecek” dedi. (İHA)

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Otomobil ikinci el

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