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Otomobil almak isteyenler dikkat! Uzman isim önce "Zevk meselesidir" dedi, sonra uyardı: "Devir, o devir değil!"

18.12.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Altın, dolar ve borsaya ilişkin değerlendirmeleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Aracım var, modelini yükseltmek istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt verdi. Açıklamasında "Kişisel tercihtir, zevk meselesidir" ifadesine yer veren uzman isim, "Devir, o devir değil." diyerek uyarıda bulundu.

Otomobil almak isteyenler dikkat! Uzman isim önce "Zevk meselesidir" dedi, sonra uyardı: "Devir, o devir değil!"

Bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasında, orta segment otomobillerin satışlarında bile düşüş yaşanıyor. Bu süreçte araçlara ilişkin sorular yöneltilen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Twitter (X) hesabından açıklamada bulundu.

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"DEVİR TASARRUF KAZANCINA VE BİRİKİMİNE SAHİP ÇIKMA DEVRİ"

Uzman isim, "Aracım var, modelini yükseltmek istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Kişisel tercihtir, zevk meselesidir.

Ancak kişisel görüşüm;

Devir, o devir değil.

Devir; tasarruf, kazancına ve birikimine sahip çıkma devri."

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FİYATLAR DÜŞSE DE DURGUNLUK DEVAM EDİYOR!

Öte yandan 2. el araç piyasasında fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatlarda yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını söyleyen galericiler orta segment otomobillerin satışlarında bile düşüş yaşanmasından yakındı.

“Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok” diyen galericiler, ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu ifade ettiler.

Şu an en düşük aracın 1 milyon TL'den aşağı olmadığını belirten sektör kaynakları, 300-500 bin TL arasındaki 2. el otomobilleri rahat satabildiklerini belirtti.

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Galericiler ise 2. el otomobil piyasasında fiyatların ortama 700 ila 900 bin TL arasına geldiğine ve bu fiyatlar sonrası piyasanın durgunlaştığını vurguladı.

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