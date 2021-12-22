FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobil fiyatları değişecek! Stokçuların elinde patladı...

Otomobil fiyatları değişecek! Stokçuların elinde patladı...

22.12.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro’daki düşüşün ardından otomobil sektörü fiyatları yüzde 5-10 aşağı çekti. Üç ay içinde indirim oranının yüzde 30’u bulması beklenirken stokçular adeta büyük şok yaşadı. Stokçular şimdi ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak. İşte otomobil fiyatlarındaki beklentilerin detayları...

Otomobil fiyatları değişecek! Stokçuların elinde patladı...

Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

Döviz yükselirken en büyük spekülasyon otomobil fiyatlarında yapıldı. Bayiler ve galeriler çok sayıda araç stoklayarak fiyatlarda artışı körükledi. Şimdi bu stoklar ellerinde patladı. Bu arada otomotiv fiyatlarında da anlık güncellemeler başladı. Birçok marka dövizde yaşanan düşüş nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenliyor.

"FİYATLAR DÜŞTÜKÇE ALIM TALEBİ ARTACAK"

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Sektörden alınan bilgiye göre, mevcut fiyatlarda anlık olarak cüzi miktarda indirim yapılacak. Sektör temsilcileri, bayilerdeki yeni otomobil stoklarının yüksek avro kurlarından alındığını belirtiyor. Ancak her markanın kendi kâr marjından belli bir oranda feragat edebileceği söyleniyor. Sektörün en büyük derneklerinden birinin temsilcisi “İnanılmaz bir durum yaşanıyor. Biz bile kurun bu kadar bir anda düşeceğini tahmin etmezdik. Açıkçası şaşırdık, tabii çok iyi de oldu. Nihayetinde fiyatlar düştükçe alım talebi artacak. Fiyatlarda yüzde 5 gibi anlık indirim göreceğiz. Üç ay içinde avro kaynaklı yüzde 20-30 bandından bir artış yaşanmıştı. Kur istikrarın bu şekilde sürmesi durumda aynı oranda fiyat düşüşleri de görülür” dedi.

thumbs_b_c_ef00f2b8e369812dec186fe1acd7bf10

Bağcılar İstoç’ta ikinci el otomobil alım satımı yapan Serkan Güçlü “Bizim işlerimiz gayet iyi gidiyor. Sıfır otomobil olmadığı için fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Döviz ile bizim doğrudan işimiz yok. Ama sıfır araçlara indirim gelirse, bir de bayide araba olursa talep oraya kayabilir. Dolayısıyla ikinci el fiyatlarda indirim yaşanabilir. Son 2 yılda ikinci el otomobile ortalama yüzde 70 zam geldi. Serbest piyasa ekonomisi diye insanlar da fiyatları kendi kafalarına göre artırdı. Şimdi dövizdeki düşüş sebebiyle vatandaş artık tedirgin değil. Bu da fiyatlara yansır” ifadelerini kullandı.

AKARYAKITTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dövizdeki çöküş, akaryakıt fiyatlarına da büyük indirim olarak yansıyacak. İlk etapta benzin, motorin ve LPG’de, litre başına ortalama 2-2,5 TL olacak şekilde indirim bekleniyor. Böylece benzin ve motorinde yeniden tek haneli fiyat seviyeleri oluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.