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Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?

01.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2. el araçlardaki fiyatlar da alıcıyı korkuttu. Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi.

Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bursa Oto Pazarı'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sıfır araçların pahalı olması sebebiyle, vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı.

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Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar ve araçlar havadan görüntülendi. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kaldı. Oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, “Piyasa biraz hareketli ama herkes kafasına göre bir şeyler yazmış satmaya çalışıyor. Fiyatlar günün şartlarına göre biraz pahalı. Biz de ona göre fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Benzin, motorin, gaz artıyor. Araç fiyatları da durduğu yerde durmuyor. Bir sattığın aracı bir dahaki haftaya yerine koyamıyorsun. Satan memnun değil, alan memnun değil. Piyasa ne olacak bilmiyoruz” dedi.

Otomobil fiyatları 60-70 binden başlarken, ticari araçlar ise 100-120 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

KAYNAK:İHA

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