TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruz

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/PQxV0ixJhP— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 31, 2021
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