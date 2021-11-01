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TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruz

01.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.

TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruz

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

TOGG: HIZ KESMEDEN DEVAM

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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