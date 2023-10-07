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Otomobil fiyatlarının ardından konut fiyatları da geriledi! İlanlardaki o detay dikkat çekti! 3 günde 260 bin lira…

07.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Yüksek enflasyonun da etkisi ile birlikte son yıllarda yaşanan konut fiyatlarındaki yükseliş sonunda durdu. Otomobil piyasasının ardından sevindiren bir haber de konut fiyatlarından geldi. Borsa’daki hareketlilik ve mevduat faizlerinin artması yatırımcıyı konut piyasasından çekince fiyatlar düşüşe geçti. 250 bin ila 500 bin lira arasında konut fiyatlarında gerileme yaşanıyor. İşte konut piyasasında son durum…

Otomobil fiyatlarının ardından konut fiyatları da geriledi! İlanlardaki o detay dikkat çekti! 3 günde 260 bin lira…

Otomobil fiyatlarında olduğu gibi konut fiyatlarında da rüzgar tersine döndü. İkinci el konut fiyatlarında bu kez yükseliş değil düşüş yaşanıyor. Yaklaşık 6-7 ay önce satılık evler ilana çıkar çıkmaz hızlıca satılırken son dönemde satılık ilan sayısı arttı. Bunun nedeni olarak ikinci el konuta eskisi gibi talebin olmadığı belirtiliyor. Talepteki bu gerileme de fiyatları düşürmeye başladı.

4 milyon 250 bin liradan satışa çıkarılan bir dairenin fiyatı sadece 3 gün içerisinde 260 bin lira birden düştü.

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Satışa 3 milyon 400 bin liradan çıkarılan bir başka dairenin fiyatı da 6 gün içinde 100 bin lira düştü ardından da son fiyat 3 milyon 150 bin lira oldu.

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BORSA VE MEVDUAT FAİZLERİ KONUT YATIRIMCISINI ETKİLEDİ

ATV Haber’e konuşan Gayrimenkul Geliştirme Yöneticisi Fatih Sarı konut fiyatlarındaki düşüş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ev fiyatlarında aslında beklediğimiz bir indirim söz konusu. Bölgeden bölgeye değişmekle beraber yüzde 15, yüzde 20’ye kadar varan ev fiyatlarında bir gerileme şu anda mevcut. 3 milyonluk bir daire; 2 milyon 750 bin lira, 2 milyon 650 bin lira ve hatta yer yer 2 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Borsadaki yükseliş banka faizlerinin yükselmesi, mevduata verilen faizlerin yükselmesi gayrimenkul yatırımcısını biraz daha o tarafa çekti.”

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KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN…

İkinci el konut fiyatlarında son birkaç ay içerisinde yüzde 15 hatta 20’ye varan düşüşler yaşandı. Uzmanlar ikinci el konut fiyatlarındaki bu düşüşün devam edeceğini söylüyor. Ev almak isteyenler ise şu sıralarda piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle bekleyişe geçti. Peki ev almak için doğru zaman ne zaman?

Uzmanlar ise bu sorunun yanıtını şu şekilde verdi:

“İkinci el satışların bir miktar daha düşmesini özellikle önümüzdeki kış döneminde öngörüyoruz. Ev almak gibi bir düşüncesi olanlar var ise kesinlikle bu dönemi değerlendirmeliler.”


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