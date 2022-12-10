FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobil kiralamada bir dönem sona erdi! Artık senelik kiralıyorlar

Otomobil kiralamada bir dönem sona erdi! Artık senelik kiralıyorlar

10.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurunda yaşanan artış otomobil fiyatlarını da etkiledi. Artan otomobil fiyatlarına sigorta, kasko ve bakım gibi ücretler de eklenince araba sahibi olmak iyice zor bir hale geldi. Bu durum karşısında vatandaşlar, kiralık araçlara ilgiyi artırdı. Günlük ve haftalık tercih edilen kiralık araçlar artık senelik kiralanmaya başlandı.

Otomobil kiralamada bir dönem sona erdi! Artık senelik kiralıyorlar

Otomobil fiyatları aldı başını gitti. Artan fiyatlara sigorta, kasko ve bakım gibi ücretler de eklenince tüketiciler alternatif yollara yöneldi. Bu durum araç kiralamaya olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, günlük ve haftalık olarak kiraladıkları araçları artık senelik kiralama başladı. Uzman isimler bu durumun dolandırıcılar tarafından fırsata çevrildiğini belirterek vatandaşları araç kiralama konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.

6

ARAÇ KİRALAMADA YENİ DÖNEM

Otomobil fiyatları tavan yaptı, sürücüler satın almayı bırakıp kiralamaya başladı. Kiralamada günlük veya haftalık kiralama bitti, senelik kiralama başladı. Otomobil fiyatları düşmek bir yana sürekli yükseliyor. Bu yüzden tüketiciler alternatif yollara yöneldi. Araç kiralama sektörüne daha çok yük bindi.

2023 otomobil fiyatları için korkutan tahmin! 2023 otomobil fiyatları için korkutan tahmin!

YILLIĞI 180 BİN TL

700 bin TL'lik bir aracın aylığı 15 bin, yıllığı 180 bin TL'ye denk geliyor. Sadece araçların fiyatı değil, sigorta, kasko, bakım derken araç sahibi olmak masraflı hale geldi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Show Haber'in haberine göre kiralık araç sektörüne ilgi artınca bazı dolandırıcılarda durumu fırsat bildi. Tuzağa düşmemek için uzman isimler için vatandaşları araçları bilindik yerlerden kiralamaları konusunda uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…
Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Benzin fiyatlarına bir indirim daha!
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştuEYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu
Anahtar Kelimeler:
Otomobil araç kiralama

En Çok Okunan Haberler

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.