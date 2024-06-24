Otomobil piyasası hareketlendi! 'Her dört araçtan biri indirime girdi' 1 milyon detayı...

Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor! 9 günlük bayram tatiline rağmen hızlı bir haziran ayını geride kalmak üzere. Bir yandan Çin menşeli otomobiller için hazırlanan yüzde 40’lık ek Gümrük Vergisi düzenlemesi diğer taraftan da Avrupa’nın yeni Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) II standartlarının temmuz ayının hemen başında devreye girecek olması, haziran ayında pazarın hiç olmadığı kadar yoğun geçmesine neden oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ilk 5 aylık döneminde 480 bin adet seviyesinden kapanan sıfır kilometre otomotiv satışlarının haziran ayıyla birlikte 600 bin adet seviyesine çıkacağını söyledi.

"HER 4 ARAÇTAN BİRİ İNDİRİME GİRDİ"

Haziran ayında pazarın 100-120 bin adet seviyesinde kapanacağını ifade eden Yalçın, "Sene başından beri devam eden kampanyalar özellikle haziran ayında çok daha iddialı bir boyuta çıktı. Haziran ayında pazarda satılan araçların yüzde 26’sı yani her 4 araçtan biri indirime girerken ortalama indirim oranı da yüzde 6 seviyesine ulaştı" dedi.

1 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

7 Temmuz’a kadar stoklardaki bazı araçların markalar tarafından eritilmesi için hazırlanan kampanyaların da haziran satışlarını artırdığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, "Markaların stokları eritmek için 200-300 bin TL’ye varan indirimleri devreye alması, tüketicileri showroomlara çekti. Bunun yanında 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Çinli markalara yönelik yüzde 40 ek Gümrük Vergisi’nin etkileri haziran ayında belirgin bir şekilde hissedildi. Çinli markaların 8 Temmuz sonrası fiyatları artacağı için tüketici nezdinde önemli bir yoğunluk oluştu. Tüm bunlar düşünüldüğünde pazarın yıl sonunda 1 milyon adedin üzerinde kapanacağını düşünüyoruz" tahminin paylaştı.

'AL-SATÇILAR TASFİYE OLUYOR'

Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş da, 8 Temmuz sonrası otomotiv sektöründe neler yaşanacağına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Karakaş, "GSR ile birlikte güvenlik donanımları eksik olan sıfır otomobiller için verilen izin, geçtiğimiz sene satış rakamının yüzde 10’nu kadar bu montanlı satış yapan markalar için yeterli adetler anlamına geliyor, dolayısıyla Temmuz- Ağustos ayında markaların ellerinde kalan bu yönde araçları eritmek için kampanyalar devam edecek gibi görünüyor. Burada arkada bekleyen temel problem, halen 2023 yılından kalan sıfır km araçlar, bunların da ikinci ele düşmesi muhtemel" dedi.

İkinci elde arzın yüksek olduğuna işaret etti.

Karakaş, "Satıcı otomobilden çıkıp diğer yatırım araçlarına dönmek istiyor. Panik ve hızlı satış yapmak isteyenlerden dolayı fiyatlar düşüşte. Ancak burada 7-8 aydır aracını bekletenler ve al-satçı dediğimiz kesim sektörden tasfiye oluyor. Bu tasfiye süreci ikinci el için ilerde kalıcı bir istikrara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.







