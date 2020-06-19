Otomobil satışları Avrupa'da azalırken Türkiye'de arttı

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde, 2019'un aynı dönemine göre Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke olurken, satış sıralamasında 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgının olumsuz etkileri küresel olarak otomotiv üretimi ve satışlarına da yansıyor. Pandemi, otomobil satışlarında Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi ve virüsün kontrol edilmesine ilişkin atılan adımlar, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı. İLK 5 AYDA TÜM AVRUPA PAZARI DARALDI AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk beş ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Otomobil pazarı, bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,8 daralarak toplam 3 milyon 969 bin 714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6 milyon 936 bin 184 adet olarak kayıtlara geçmişti. EN FAZLA DÜŞÜŞ HIRVATİSTAN'DA Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya ve yüzde 51,4 ile İngiltere’de görüldü. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomobil pazarı yüzde 35, Fransa'da yüzde 48,5, İtalya'da yüzde 50,4 ve Belçika'da da yüzde 35,7 geriledi. MAYISTA İNGİLTERE PAZARI YÜZDE 89 KÜÇÜLDÜ Bu yılın mayıs ayına bakıldığında ise 2019 yılının aynı ayına kıyasla Avrupa otomobil pazarı, yüzde 56,8 daraldı ve toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 444 bin 173 adet olmuştu. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan ve yüzde 74,7 ile Portekiz’de görüldü.