Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor

Otomobil üreticileri solunum cihazları üretimine nasıl katkı sağlayabileceğini inceliyor.Koronavirüs salgını ile mücadele için İtalya, ABD ve İngiltere'de hükümetler acilen gereken solunum cihazı gibi tıbbi araçların üretimi için otomotiv sektörüne başvuruyor. Salgının hızla yayılması üzerine, birçok hastanede insan hayatını kurtarmak için gereken solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak tıbbi cihaz üreten firmaların kapasitesi, gereken araçları üretmeye yetmediği için acilen yeni üreticiler aranıyor. Hükümetler, salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmayı, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmayı hedefliyor. Özellikle de salgının etkili olduğu İtalya'da acilen solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçlara ihtiyaç duyuluyor. Ferrari ile Fiat Chrysler solunum cihazı üretebilir İtalyan solunum cihazları üreticisi Siare Mühendislik'in yöneticisi Gianluca Preziosa, "Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile bize nasıl katkı sağlayabileceklerini anlamak için görüşmeler yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin koronavirüs salgınında acilen gereken solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde, bu projenin Ferrari'nin Maranello kentindeki fabrikasında hayata geçirilebileceği ifade edildi. Ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor. Haberde ayrıca Ferrari'nin yanı sıra İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in projeye katılmayı planladığı kaydedildi. Reuters'in haberine göre ise Fiat Chrysler ile Ferrari'nin yan kuruluşu Exor'un bir sözcüsü, üretimin nasıl olacağı konusunda bir görüşme yapıldığını, Fiat Chrysler ve Ferrari'nin mühendislerinin Siare'ye destek vermesi veya solunum cihazlarının parçalarının otomobil fabrikalarında üretilmesi seçenekleri üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak tıbbı araçlar üreten Siare'nin bilgi ve deneyimlerinin ne kadarını paylaşacağının henüz bilinmediği belirtiliyor. Ayrıca solunum cihazı üretilmesi için gereken koşulların ne kadar sağlanabileceği de soru işareti yaratıyor.