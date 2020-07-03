Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 6 ayda yüzde 30,2 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 haziran ayında yüzde 66,3, otomobil pazarı yüzde 58,4 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 oranında arttı. 2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 66,3 artarak 70 bin 973 adet oldu. 2020 yılı haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 57 yüzde 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 15,9 azaldı.

IMF, küresel ekonomik görünüm haziran 2020 raporunda; küresel büyüme tahminini 2020 için yüzde -4,9, 2021 için yüzde 5,4 olarak açıkladı. Raporda ABD’nin büyüme tahmini 2020 için yüzde -8, 2021 için yüzde 4,5, AB’nin büyüme tahmini 2020 için yüzde -10,2, 2021 için yüzde 6, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2020 için yüzde -3, 2021 için yüzde 5,9 olarak belirtildi. IMF, Dünya ekonomik görünümü haziran 2020 raporunda Türkiye’nin büyüme tahminini 2020 için yüzde -5, 2021 için yüzde 5 olarak açıkladı. TCMB tarafından açıklanan ankete göre yılsonu büyüme beklentisi haziran ayında yüzde -1,3 olarak açıklandı. OECD’nin yayımladığı ekonomik görünüm raporunda iki olası senaryo bulunuyor. 2020 yılı bitmeden salgının ikinci dalgasınının görülmesi halinde OECD küresel ekonomik büyüme tahminini 2020’de yüzde -7,6, 2021’de yüzde 2,8 olarak açıkladı. İkinci dalganın gerçekleşmemesi halindeyse küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için yüzde -6, 2021 için ise yüzde 5,2 olarak açıklandı.

OECD, salgının en çok etkilediği ülke olan ABD’de ikinci dalga olması halinde yüzde 8,5, ikinci dalga olmaması halinde yüzde 7,3 oranında ekonomik küçülme bekliyor. OECD, Euro Bölgesi’nde ikinci dalga olması halinde yüzde 11,5, ikinci dalga olmaması halinde yüzde 9,1 oranında ekonomik küçülme bekliyor.

OECD’nin ekonomik görünüm raporuna göre salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin 2020’de yüzde 4,8 daralacağını, salgında ikinci dalga olması halindeyse yüzde 8,1 daralacağını öngörüyor. Türkiye’nin 2021’de yüzde 4,3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise yüzde 2 büyümesini bekleniyor. Dünya Bankası haziran ayı küresel ekonomik görünümler raporunda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6’den yüzde 4,2’ye çıkardı. Dünya Bankası haziran ayı küresel ekonomik görünümler raporunda, ABD ekonomisi için ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7’den yüzde 4,0’a çıkarıldı.