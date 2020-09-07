Otomobilde ÖTV etkisi: Kredi aramaları bir haftada yüzde 30 azaldı

İnternette taşıt kredisi aramaları geçen haftaya göre yüzde 30 azaldı. İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaş, sıfır araçlara yöneldi. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ÖTV'deki düzenlemeler ve faizlerin yukarı çıkması noktasında kredi talebine karşı bir gerileme görüldüğünü söyleyerek, geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma olduğunu kaydetti. Durmazoğlu, bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğine işaret etti. Ancak yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının oluşmasıyla fiyatların dengeye oturacağını tahmin ettiğini belirten Durmazoğlu, bu süreçte talebin rayına gireceğini vurguladı. “ŞU ANDA TÜM BAYİLERDE SIFIR ARAÇ STOKUNDA PROBLEMLER VAR” Taşıt kredisiyle ilgili beklentilerin Ağustos ayına çok hızlı girdiğini belirten Durmazoğlu, “Düşük faizli taşıt kredileri ve yerli üretime destek veren kamu paketleri, faizlerin yükselmesiyle hepsinde bir yavaşlama söz konusuydu. Buradaki en kritik nokta, müşteri talep ettiği taşıtın sıfırının stokunu bulabilmesi önem arz ediyor. Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var.

Bunun dışında da ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Uygun faiz oranlarıyla birlikte bu fiyatlar çok ciddi bir şekilde sıçradı. Bu durum kredinin düşük olmasıyla birlikte yaşanan bir durumdu. Fakat bugün geldiğimiz noktada hem ÖTV'deki düzenlemeler hem de faizlerin yukarı çıkması noktasında yine talebe karşı bir gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ÖTV'ye zam geldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma var. nternette taşıt kredisi aramaları geçen haftaya göre yüzde 30 azaldı. İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaş, sıfır araçlara yöneldi. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ÖTV'deki düzenlemeler ve faizlerin yukarı çıkması noktasında kredi talebine karşı bir gerileme görüldüğünü söyleyerek, geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma olduğunu kaydetti.

Durmazoğlu, bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğine işaret etti. Ancak yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının oluşmasıyla fiyatların dengeye oturacağını tahmin ettiğini belirten Durmazoğlu, bu süreçte talebin rayına gireceğini vurguladı. “ŞU ANDA TÜM BAYİLERDE SIFIR ARAÇ STOKUNDA PROBLEMLER VAR” Taşıt kredisiyle ilgili beklentilerin Ağustos ayına çok hızlı girdiğini belirten Durmazoğlu, “Düşük faizli taşıt kredileri ve yerli üretime destek veren kamu paketleri, faizlerin yükselmesiyle hepsinde bir yavaşlama söz konusuydu. Buradaki en kritik nokta, müşteri talep ettiği taşıtın sıfırının stokunu bulabilmesi önem arz ediyor. Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var. Bunun dışında da ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Uygun faiz oranlarıyla birlikte bu fiyatlar çok ciddi bir şekilde sıçradı. Bu durum kredinin düşük olmasıyla birlikte yaşanan bir durumdu. Fakat bugün geldiğimiz noktada hem ÖTV'deki düzenlemeler hem de faizlerin yukarı çıkması noktasında yine talebe karşı bir gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ÖTV'ye zam geldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma var.