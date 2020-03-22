Otomobili olanlar koronavirüsten nasıl korunacak? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19 ) karşı önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan Covid–19 salgınının önüne geçilebilmesi için kişisel hijyen ve sosyal mesafe önemli rol oynuyor. Ellerin sık sık ve en az 20 saniye yıkanması, ellerimizi ağız, burun ve gözlerimizden uzak tutmak ile sosyal izolasyon yeni tip korona virüsün yayılmasını engelleyebilmek adına önemli adımlar. Her ne kadar “Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın!” uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor. Peki bu süreçte özel araçlarımızı ne kadar virüsten uzak tutabiliyoruz? Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, araçları bakterilerden arındırmanın yollarını tüm detayları aktardı.

Güven, temiz sanılan araçların bile aslında milyarlarca mikrop ve bakteri barındırdığını, bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. “ARABALARIMIZ SOKAK GİBİ” “Bildiğiniz gibi dışarıda çok kalabalık yerlerde oluyoruz, kirli yüzeylere temas ediyoruz. Tuvaletlere, stadyumlara girip çıkıyor neticede dönüp arabamıza biniyoruz. Evimizin haricinde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri araçlarımızın içi. 1 saat sabah, 1 saat akşam desek günde en az 2 saat arabada zaman geçiyoruz. Ailemizle bindiğimizde de neredeyse omuz omuza çok küçük bir alanda yakın mesafede oturuyoruz. Her yere temas ediyor, klimadan gelen havayı hepimiz ortak soluyoruz. Dışarıdan gelen her şeye maruz kalan araçlarımız neredeyse bir sokak gibi adeta. Paspaslarıyla, koltuklarıyla dışarıdaki bütün kiri aslında aracın içi barındırıyor.” “Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada kullanılacak ürünler çok önemli. Bu işi uzun süredir yapan, belirli bir müşteri profiline ve ürün kalitesine sahip standartları olan firmalar var. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. Bütün firma sahibi arkadaşlarımızla birlikte belirli kararlar aldık. Zaten kurumsal olarak bilinen firmalar kullandıkları ürünlerle Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı ürünler ve belirli fiyat politikalarıyla kendini gösteriyor. Biz, halkımızın bu hizmete daha rahat ulaşabilmesi için eskiden süregelen fiyatları daha da aşağıya çekerek herkesin ulaşabileceği seviyelere indirdik. Öncelikle dikkat edilmesi gereken; bu hizmeti doğru firmalardan almak. Araçların içerisinde koltuklar, taban, tavan, kapı içleri, döşemeler hepsi kirlenmiş oluyor. Biz bunları antibakteriyel temizlik ürünleriyle ilk önce fırçalarla, süngerlerle, bu işe uygun olan malzemelerle temizleyerek adeta köpük köpük yıkıyoruz. Daha sonra bu kirli suyu vakum aletleriyle çekiyoruz. Bu işlem araba iyice temizlenene kadar devam ediyor. Daha sonra ısı jeneratörleriyle araçların içlerini güzelce kurutuyoruz. Bundan sonra kullandığımız ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı hidrojen peroksit ve gümüş iyonları içeren çok kuvvetli bir dezenfektan. Biz bunu aracın döşemelerine, tabanına, tavanına, ön göğse, kapı içlerine ellerimizin çocuklarımızın temas ettiği bütün noktalara iyice sıkıyoruz ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Bu ürün 15 gün süreyle araçlarda dezenfeksiyonu sağlıyor.”