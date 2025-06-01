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Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Nissan'ın N7 araçlarında yer alan, rahatlık ve konforuyla dikkat çeken koltuk, ofis koltuğuna dönüştü. Böylece Japon otomotiv devi, koltuk satmaya başladı. Ofis koltuğu, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunarken fiyatının ise 1372 dolar olduğu öğrenildi.

Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL
Hande Dağ

Nissan Motor, yeni N7 elektrikli araç koltuklarının masaj fonksiyonlarını içeren bir ofis koltuğunu Çin'de tanıttı. Böylece tüketicilerin araç koltuklarının "bir kanepe kadar rahat" olduğu yönündeki övgülerine de cevap vermiş oldu.

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NTV'de yer alan habere göre; Japon şirketin Çinli Dongfeng Motor ile ortak girişimi olan Dongfeng Nissan Passenger Vehicle'ın genel müdür yardımcısı Zhou Feng, yapay zeka destekli koltuğu Nisan ayı sonunda Guangzhou'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde N7'nin yeni bir özelliği olarak tanıttı.

VÜCUT ŞEKLİNDE GÖRE AYARLIYOR

"AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" olarak adlandırılan ve Nissan tarafından geliştirilen sürücü ve ön yolcu koltuğu 49 akıllı sensörle donatıldı. Sırt ve diğer bölgelere uygulanan basıncı kullanıcının vücut şekli ve duruşuna göre ayarlıyor.

12 NOKTADAN MASAJ İMKANI SUNUYOR

Koltuk boyun, omuzlar ve sırt gibi 12 noktadan masaj imkanı sunuyor ve ısıtılabiliyor, koltuk minderi ise 6 santimetreye kadar uzayabiliyor.

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"MÜHENDİSLERİMİZ BİR OFİS KOLTUĞU YAPTI"

Koltuğun tanıtımından sonra Zhou, "Birisi bana böyle harika bir koltuğu ofislerinde kullanıp kullanamayacaklarını sordu. Böylece mühendislerimiz gerçekten de bir ofis koltuğu yaptı." dedi.

AKILLI TELEFONDAN KONTROL EDİLİYOR

Ofis koltuğu, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunuyor. Koltuk fişe takılı ya da şarjlı olarak kullanılabiliyor ve tam şarjı beş saat sürüyor.

Koltuk 160 santimetre boyunda, 74 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde olup 49 kilogram ağırlığında.

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FİYATI TÜRK LİRASIYLA YAKLAŞIK 53 BİN TL

Dongfeng Nissan'ın resmi uygulamasında 9,888 yuan (1,372 dolar) karşılığında satılıyor. Yani fiyatı, Türk Lirası ile yaklaşık 53 bin TL'ye denk geliyor.

Nissan, bunun şirketin Çin'de veya herhangi bir yerde tüketicilere ilk kez araba koltuğu satışı olduğunu söyledi.

Dongfeng Nissan Binek Araç Genel Müdürü Isao Sekiguchi, "Müşteriler Nissan'ın koltuklarının kanepeler kadar rahat olduğunu hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Nissan koltuk fiyat otomotiv
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