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Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının korona virüs salgını sebebiyle yüzde 11 oranında düşerek, 1 milyar 545 milyon dolar olduğu açıklandı.

Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı ağustos ayında hem korona virüs salgınının etkisi hem de otomotiv fabrikalarının bakım ve onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi sebebiyle çift haneli düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi sekiz aylık ihracatı da yüzde 27,2 düşüşle 14 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 729 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 406 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 azalarak 237 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 38 azalarak 79,9 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ağustosta yüzde 8,9 oranında artış görülürken, ikinci sıradaki Fransa’ya 10 artış, üçüncü sıradaki İtalya’ya da yüzde 26 artış yaşandı. Diğer pazarlardan Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 8 azalış, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 8’lik artış, Romanya’ya yüzde 27 artış ve İspanya’ya da yüzde 23’lük artış oldu. Rusya’ya yüzde 4 ve Belçika’ya yüzde 1’lik azalış görülürken, Polonya yüzde 12 ve Fas da yüzde 56’lık artış oranı ile dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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