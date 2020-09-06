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Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç satışında pazarın lideri olan Fiat, Ağustos ayında da en çok tercih edilen marka olma başarısını sürdürdü. Ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22’sini oluşturdu. Fiat Egea model ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu.

Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu

Fiat markası, 2020 yılında da başarılı satış performansını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olan Fiat, Temmuz ve Ağustos aylarında hem toplam hem de otomobil pazarında en çok tercih edilen marka oldu. Fiat markası Ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22’sini oluşturdu. Fiat Egea, Ağustos ayında da zirvedeki yerini korudu.

YÜZDE 18.3'LÜK PAZAR PAYI ELDE ETTİ

Lansmanından bu yana 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea, Ağustos ayında 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18.3’lük pazar payı elde etti. Bu dönemde Fiat’ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 178 adet olarak gerçekleşti. Fiat’ın satış başarısında Egea kadar Doblo ve Fiorino’nun yüksek performansları en önemli etken olarak dikkatleri çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretimin payı yüzde 95 oldu.

Fiat’ın 2020 yılındaki başarılı performansını değerlendiren Marka Direktörü Altan Aytaç, “Geçtiğimiz yılın ardından 2020 yılında da binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğimizin ve yanı sıra son iki ayda otomobil pazarında en çok tercih edilen marka olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Egea modelini satışa sunduğumuz 2015 yılında 'İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' demiştik. Salgın döneminde yeni araç sahipliğine yönelim arttı. Biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında olduk. Farklı ihtiyaçlara uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve dönemin gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimiz çözümlerle talebe yanıt verdik. Geldiğimiz noktada müşterilerimizin araçlarından duydukları memnuniyet ve deneyimleri sonrasındaki yüksek tavsiye oranları bizim için çok değerli. Egea Sedan modeline olan yüksek talebin yanı sıra Egea Hatchback modelimize de büyük ilgi var. Son 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea’nın satışa sunulduğu günden bugüne toplam satış rakamı 230 bin adede yaklaştı. Bu sene yeni bir rekora koşan Egea’nın ve Fiat markasının başarısında, deneyimli ve yetkin bayi teşkilatımızın da önemli rolü var. Türkiye’nin dört bir yanında Fiat markasını başarıyla temsil eden ve müşterilerimizin memnuniyeti için çalışan tüm bayilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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