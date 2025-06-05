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Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak zamların her yıl otomatik yapılacağını açıkladı. İşte otoyol zammı ile ilgili alınan kararın detayları…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…
Taner Şahin

Otoyol ücret zamları ilgili yeni bir sistem devreye girdi. Her yıl milyonlarca aracın kullandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak.

Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.

KÜSÜRATLAR 1 TL VEYA KATINA YUVARLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

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2024'ÜN YDO'SU YÜZDE 43.93'TÜ

2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.

Hissenet
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