Otoyol ve akaryakıt ücretleri cep yakıyor! İstanbul’dan Bodrum’a gidiş 7 bin liraya dayandı…

Akaryakıta gelen son zamlar ve paralı otoyol-tünel-köprülere yılbaşında gelen rekor zamlardan sonra İstanbul-Bahçeşehir’den Bodrum’a özel araçla sadece gidişin maliyeti 4 bin 500 lirayı geçti. 700 kilometrelik güzergahta, yaklaşık 50 litre benzin yakıyor.

50 litre benzin maliyeti 2.250 TL olurken, 1 sınıf olarak geçen araçla (otomobil) 4 farklı otoyola, Avrasya Tüneli’ne ve Osmangazi Köprüsü’ne toplam 2.310 TL geçiş ücreti ödeniyor. Sadece benzin ve yol harcaması 4.560 TL’yi buluyor. Yolda mola verip, 4 kişilik aile olarak yemek yemenin de bir maliyeti var. Kişi başına 600 TL’den 2.400 TL’yi buluyor. Yolculuğun faturası da 6.960 TL’ye kadar çıkarıyor.

YOL VE KÖPRÜ 2.310 TL

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Bahçeşehir-Çeşme yolunda tek tek şu maliyetler çıkıyor: Tatilci aile, önce Ispartakule-Mahmutbey otoyoluna 39 TL ödüyor. Mahmutbey’den Avrasya Tüneline yönelip bu tünel için 225 TL ödüyor. Oradan, Çamlıca-Gebze arasındaki TEM otoyolu güzergahında da 39 TL ücret ödeniyor. Gebze-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu fiyatı 1.965 TL (sadece köprü geçişi 795 TL) olmuştu. Tatilci aile, başka zam gelmezse, otel veya yazlığına ulaşıncaya kadar otoyol-benzin-mola giderleri için toplam 6.960 TL harcayacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır