Otoyol ve akaryakıt ücretleri cep yakıyor! İstanbul’dan Bodrum’a gidiş 7 bin liraya dayandı…

Akaryakıta gelen son zamlar ve paralı otoyol-tünel-köprülere yılbaşında gelen rekor zamlardan sonra İstanbul-Bahçeşehir’den Bodrum’a özel araçla sadece gidişin maliyeti 4 bin 500 lirayı geçti. 700 kilometrelik güzergahta, yaklaşık 50 litre benzin yakıyor.
50 litre benzin maliyeti 2.250 TL olurken, 1 sınıf olarak geçen araçla (otomobil) 4 farklı otoyola, Avrasya Tüneli’ne ve Osmangazi Köprüsü’ne toplam 2.310 TL geçiş ücreti ödeniyor. Sadece benzin ve yol harcaması 4.560 TL’yi buluyor. Yolda mola verip, 4 kişilik aile olarak yemek yemenin de bir maliyeti var. Kişi başına 600 TL’den 2.400 TL’yi buluyor. Yolculuğun faturası da 6.960 TL’ye kadar çıkarıyor.
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Bahçeşehir-Çeşme yolunda tek tek şu maliyetler çıkıyor: Tatilci aile, önce Ispartakule-Mahmutbey otoyoluna 39 TL ödüyor. Mahmutbey’den Avrasya Tüneline yönelip bu tünel için 225 TL ödüyor. Oradan, Çamlıca-Gebze arasındaki TEM otoyolu güzergahında da 39 TL ücret ödeniyor. Gebze-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu fiyatı 1.965 TL (sadece köprü geçişi 795 TL) olmuştu. Tatilci aile, başka zam gelmezse, otel veya yazlığına ulaşıncaya kadar otoyol-benzin-mola giderleri için toplam 6.960 TL harcayacak.
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