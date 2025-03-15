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Otoyol ve akaryakıt ücretleri cep yakıyor! İstanbul’dan Bodrum’a gidiş 7 bin liraya dayandı…

15.03.2025 09:19
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Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlarla otoyol ücretleri de bir araya gelince şehirlerarası yolculuk adeta cep yakıyor. İstanbul'dan Bodrum’a özel araçla sadece gidişin maliyeti 7 bin liraya dayandı. Akaryakıt ve otoyol maliyeti 4 bin 500 TL'yi aşarken yapılan diğer masraflar da listeye eklenince rakam giderek artıyor. İşte detaylar…

Otoyol ve akaryakıt ücretleri cep yakıyor! İstanbul’dan Bodrum’a gidiş 7 bin liraya dayandı…

Akaryakıta gelen son zamlar ve paralı otoyol-tünel-köprülere yılbaşında gelen rekor zamlardan sonra İstanbul-Bahçeşehir’den Bodrum’a özel araçla sadece gidişin maliyeti 4 bin 500 lirayı geçti. 700 kilometrelik güzergahta, yaklaşık 50 litre benzin yakıyor.

50 litre benzin maliyeti 2.250 TL olurken, 1 sınıf olarak geçen araçla (otomobil) 4 farklı otoyola, Avrasya Tüneli’ne ve Osmangazi Köprüsü’ne toplam 2.310 TL geçiş ücreti ödeniyor. Sadece benzin ve yol harcaması 4.560 TL’yi buluyor. Yolda mola verip, 4 kişilik aile olarak yemek yemenin de bir maliyeti var. Kişi başına 600 TL’den 2.400 TL’yi buluyor. Yolculuğun faturası da 6.960 TL’ye kadar çıkarıyor.

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YOL VE KÖPRÜ 2.310 TL

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Bahçeşehir-Çeşme yolunda tek tek şu maliyetler çıkıyor: Tatilci aile, önce Ispartakule-Mahmutbey otoyoluna 39 TL ödüyor. Mahmutbey’den Avrasya Tüneline yönelip bu tünel için 225 TL ödüyor. Oradan, Çamlıca-Gebze arasındaki TEM otoyolu güzergahında da 39 TL ücret ödeniyor. Gebze-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu fiyatı 1.965 TL (sadece köprü geçişi 795 TL) olmuştu. Tatilci aile, başka zam gelmezse, otel veya yazlığına ulaşıncaya kadar otoyol-benzin-mola giderleri için toplam 6.960 TL harcayacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.36
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.58
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.96
Gazyağı
38.14
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt otoyol köprü ücret
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