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Otoyol ve körprü geçiş ücretlerine zam sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Gerçekten çok düşük kalmıştı"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 16:44
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın gerekçesini açıkladı. Uraloğlu ücretlerin düşük kaldığını bu yüzden güncelleme gereği duyduklarını söyledi. Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz." dedi.

Otoyol ve körprü geçiş ücretlerine zam sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Gerçekten çok düşük kalmıştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GERÇEKTEN ÇOK DÜŞÜK KALMIŞTI"

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zam otoyol köprü
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