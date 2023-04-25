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ÖTV’den sonra akaryakıt! Erdoğan esnaflar için duyurmuştu: Yeni çağrı geldi

25.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti. Ancak TESK TESK Başkanı Bendevi Palandöken yeni bir çağrıda bulunarak, “Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz" dedi.

ÖTV’den sonra akaryakıt! Erdoğan esnaflar için duyurmuştu: Yeni çağrı geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği" şeklindeki müjdesini değerlendirdi.

Söz konusu müjde için, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.


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