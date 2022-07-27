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ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi olur mu, fiyatlar düşecek mi?

27.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği araç almayı düşünen vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi olur mu, fiyatlar düşecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi olur mu, fiyatlar düşecek mi?

Sıfır otomobil ile ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle çok sayıda vatandaş yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin araştırma yapıyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi olur mu, fiyatlar düşecek mi? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

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ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

ÖTV indirimi yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken otomobil konusunda en büyük sıkıntının çip krizi ve sıfır araç yokluğu olduğu aktarılıyor.

Sıfır araç yokluğunun sebepleri ile ilgili ise çip krizi, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş bu sıkıntının nedenleri şeklinde yorumlanıyor.

ÖTV indirimi yapılırsa bu durum piyasaya olumlu yansıyacak.

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SIFIR OTOMOBİL ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİ OLUR MU?

Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada ÖTV konusunda en güncel bilgiye Maliye Bakanlığı'nın sahip olduğunu belirtip artan talep ve Türkiye'nin mali bilançosu sebebiyle ÖTV indiriminin rasyonel olmayacağını ifade etti.

Talep düşünce konunun değerlendirilebileceğini söyleyen Eroldu bunun kişisel fikri olduğunu belirtti.

Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2022 Salı günkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

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