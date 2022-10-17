ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

ÖTV indirimi konusunda bir açıklama da Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu tarafından yapıldı. ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentilere ilişkin konuşan Eroldu, üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir otomobilin, yüksek Özel Tüketi Vergisi sebebiyle 20 TL'den piyasaya çıktığını belirtip bu durumun Türk müşterisinin alım gücünü zorladığını vurguladı. Peki, ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR MU?

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk aracını alan vatandaşlara 5 sene satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde Twitter'da iddia edilen kampanyaya ilişkin kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları sebebiyle matrah ayarlaması gündeme geldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı 120 bin lirayı aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanlar 60, 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor.

Fakat dolar ve euro kurundan kaynaklı fiyat artışları sebebiyle şu an için yalnızca 2 araç firması yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.

Şu an için taşıt kredileri yüksek faizlerde, buna karşın vadeler azaltılıp taksit miktarı büyüyor.

Öte yandan yeni matrahların ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fakat yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği öngörülüyor. Bu durum birçok araca yansımayacak. Diğerlerinde ise oranların yüzde 60-70 olabileceği düşünülüyor.

SIFIR OTOMOBİLLERDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi ile ilgili son açıklama Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'dan geldi.

Ülkemizdeki ÖTV sisteminin araç fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını belirten Eroldu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu”

Eroldu, matrahların ilk oluşturulduğunda yerli sanayici çok önemli oranda destekleyen bir yapısı olduğunu anımsatarak, “Şimdi tabii herkes aynı çizgiye gelince bu kayboldu ortadan” ifadesini kullandı.

ÖTV SİSTEMİNDE EN SON OCAK AYINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı yükseltilmişti.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL oldu.

Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye çıktı.

353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan araçlarda yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı araçlarda ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Fakat şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir araç bulunmuyor.

