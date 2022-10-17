FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

17.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi otomobil almayı düşünen kişilerin gündeminde yer alıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özel Tüketim Vergisi matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Eroldu, değişiklik olmasını beklemediğini belirtip bu yöndeki söylentilerin iç piyasaya zarar verdiğini ifade etti. Peki, TESK Genel Başkanı Palandöken bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Peki, ÖTV indirimi geliyor mu? İşte ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri...

ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

ÖTV indirimi konusunda bir açıklama da Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu tarafından yapıldı. ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentilere ilişkin konuşan Eroldu, üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir otomobilin, yüksek Özel Tüketi Vergisi sebebiyle 20 TL'den piyasaya çıktığını belirtip bu durumun Türk müşterisinin alım gücünü zorladığını vurguladı. Peki, ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı?

oto2

ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR MU?

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk aracını alan vatandaşlara 5 sene satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde Twitter'da iddia edilen kampanyaya ilişkin kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları sebebiyle matrah ayarlaması gündeme geldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı 120 bin lirayı aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanlar 60, 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor.

o2

Fakat dolar ve euro kurundan kaynaklı fiyat artışları sebebiyle şu an için yalnızca 2 araç firması yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.

Şu an için taşıt kredileri yüksek faizlerde, buna karşın vadeler azaltılıp taksit miktarı büyüyor.

o3

Öte yandan yeni matrahların ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fakat yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği öngörülüyor. Bu durum birçok araca yansımayacak. Diğerlerinde ise oranların yüzde 60-70 olabileceği düşünülüyor.

o4

SIFIR OTOMOBİLLERDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi ile ilgili son açıklama Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'dan geldi.

iStock-993085592

Ülkemizdeki ÖTV sisteminin araç fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını belirten Eroldu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu”

Eroldu, matrahların ilk oluşturulduğunda yerli sanayici çok önemli oranda destekleyen bir yapısı olduğunu anımsatarak, “Şimdi tabii herkes aynı çizgiye gelince bu kayboldu ortadan” ifadesini kullandı.

oto3

ÖTV SİSTEMİNDE EN SON OCAK AYINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı yükseltilmişti.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL oldu.

Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye çıktı.

353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan araçlarda yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı araçlarda ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Fakat şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir araç bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu yapmazsanız para iadesi istenebilirBunu yapmazsanız para iadesi istenebilir
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!
Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklamasıErdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
ötv indirimi ötv indirimi ne zaman yansıyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.