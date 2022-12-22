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ÖTV indirimi olacak mı? Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Bakan Nebati'den son dakika açıklaması

22.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı. İzmir İktisat Kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, Özel Tüketim Vergisi konusuna açıklık getirdi. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? İşte Bakan Nebati tarafından yapılan açıklama...

ÖTV indirimi olacak mı? Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Bakan Nebati'den son dakika açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotiv sektöründe ÖTV indirimi (özel tüketim vergisi) yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi. ÖTV indirimi konusunda bakanlık olarak herhangi bir çalışmaları olmadığını söyleyen Bakan Nebati, "Şu an için ÖTV indirimi söz konusu değil" dedi.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını ifade etti ve Bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını vurguladı.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ YAPIALCAK MI?

ÖTV indirimi ile ilgili konuşan Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok."

Bakan Nebati, ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde ayrıca "Araç üretimi bu kadar zorken piyasada otomobil yokken ÖTV indiriminden bahsetmek imkansız" ifadelerine yer verdi.

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