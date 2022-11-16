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ÖTV indirimi olacak mı? Yeni araç almak isteyenler dikkat! Bakan Nebati'den ÖTV indirimi açıklaması

16.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika haberleri yeni araç almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Özel Tüketim Vergisi indirimi konusuna ilişkin 'matrah güncellemesi' açıklamasında bulundu ve yılbaşını işaret etti. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? İşte Bakan Nebati tarafından yapılan ÖTV indirimi açıklamasının detayları...

ÖTV indirimi olacak mı? Yeni araç almak isteyenler dikkat! Bakan Nebati'den ÖTV indirimi açıklaması

ÖTV indirimi düzenlemesi değişikliği en son yılbaşında yapılmıştı. Bilindiği üzere, şu an için mevcut olan Özel Tüketim Vergisi düzeninde, 353 bin lira ila 401 bin lira arasındaki otomobiller yüzde 70'lik Özel Tüketim Vergisi dilimine, 401 bin liradan fazla olan araçlar ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. ÖTV indirimi olup olmayacağı merak konusu oldu. ÖTV indirimi kamuoyunun gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

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ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi söylentileri üzerine açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati beklentilerin aksine bir ÖTV indirimi planlamadıklarını ancak matrahları artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz”

ötv indirimi

2. EL OTOMOBİL PİYASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: "KÖTÜ DURUMDA DEĞİLİZ"

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar araç sahiplerine çağrıda bulundu. Çağlar, Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini belirterek “Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı.

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Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu. Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuanki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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