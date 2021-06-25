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ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

25.06.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları temmuz-aralık arasında değişmeden aynı kalacak.

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi. Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.

asfgfhjmn

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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