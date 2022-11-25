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ÖTV Matrah güncellemesi ikinci el otomobillere yansır mı? ÖTV Matrah değişikliği ikici el araç fiyatını düşürür mü? Yüzde 5 ila 10 arasında düşüş!

25.11.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrah güncellemesi ile ilgili düzenleme geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel Tüketim Vergisine ilişkin bu düzenleme sonrası ikinci el otomobil fiyatlarının değişip değişmeyeceği de araç almayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, ÖTV Matrah güncellemesi ikinci el otomobillere yansır mı? ÖTV Matrah değişikliği ikici el araç fiyatını düşürür mü? İşte ayrıntılar...

ÖTV Matrah güncellemesi ikinci el otomobillere yansır mı? ÖTV Matrah değişikliği ikici el araç fiyatını düşürür mü? Yüzde 5 ila 10 arasında düşüş!

ÖTV matrah limitinin düzenlemesinin ikinci el otomobil fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak edildi. Bahsi geçen düzenleme ile bazı 0 araçlarda 70 bin TL'ye yaklaşan indirimler oldu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası çok sayıda vatandaş sıfır araçlarda gerçekleşen bu değişikliğin ikinci el otomobil fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı konusunda bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte ÖTV matrah güncelemesi sonrası ikinci el otomobillere ilişkin detaylar....

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ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE YANSIR MI?

ÖTV matrahı güncellemesi ile ilgili düzenleme geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle otomobil almak isteyen kişiler tarafından günlerdir yakından takip edilen ÖTV matrah güncellemesi detayları da netleşmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah güncellemesine ilişkin kararla motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi.

ÖTV matrah düzenlemesi ile silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan araçlarda, üst limit 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkarıldı.

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Öte yandan ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan detayda "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yükselilirken, Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin TL'den 280 bin TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Erteme konuya ilişkin yaptığı açıklamada ÖTV matrah değişikliğinin ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağını belirtti.

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ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

ÖTV matrah düzenlemeisinin ikinci el araçlara nasıl yansıyacağı konusunda konuşan Erteme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el otomobil fiyatları sıfır araçlardan referans alarak belirleniyor. İndirim yapılan bu araçların 2. el olanlarına yüzde 5 ila 10 arasında düşüşlerden söz edebiliriz. Ancak dünya genelinde artan üretim maliyetleri sebebiyle araç fiyatları da sürekli artmakta. Bu sebeple indirimler kısa sürede etkisini yitirebilir. Otomobil almayı planlayan vatandaşlarımızın bu indirimi değerlendirmelerini tavsiye ederiz."

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