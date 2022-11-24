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ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil alacaklar dikkat: 184.000 TL oldu!

24.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrahı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararın uygulanmasını bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Kararla 1600 cc altı otomobillerde alt limit ve üst limit belli oldu. Peki, ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV matrah limiti ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi matrah düzenlemesi ile ilgili detaylar...

ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil alacaklar dikkat: 184.000 TL oldu!

ÖTV matrahı düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri otomobil almayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özel Tüketim Vergisi matrah düzenlemesi 24 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV matrahı düzenlemesi ile 1600 cc altı araçlarda alt limit 184.000 TL olurken, üst limit ise 1600 cc altı otomobillerde 280.000 TL olarak açıklandı. İşte ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili detaylar...

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ÖTV MATRAHI NASIL HESAPLANIR?

ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan haberde "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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ÖTV MATRAH İNDİRİMİ DÜZENLEMESİNDE ALT VE ÜST LİMİT

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

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