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ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 08:45
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ÖTV muafiyeti kullanarak araç alanlarla ilgili düzenleme yapılacağı uzun süredir konuşuluyor. Konuyla ilgili 4 Aralık Resmi Gazetesi'nde yeni düzenleme yer aldı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV'siz otomobil satışında yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddesinde birçok yeni kural getirildi. Kararla birlikte engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren değişikliklere gidildi.

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1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni yönetmeliğe göre ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgilerinin tescil kayıtlarına işlenecek ve üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak. Karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler şu şekilde sıralandı;

ARACI KULLANACAK KİŞİLERİN BİLGİLERİ TESCİL KAYITLARINA İŞLENECEK

  • Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak imal edilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması veya otomatik vitesli olması ve araçta başka aparat bulunmaması halinde bu aracın tescil kayıtlarına ilgili şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, aracın tescil kayıtlarına, “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.

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  • Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YASAK

  • İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

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EN FAZLA İKİ KİŞİ

  • Aracın tescil kayıtlarına şerhin yanı sıra, şerhin geçerli olduğu süre zarfında, “Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir” şeklinde şerh işlenecek.
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete ÖTV engelli ötv düzenlemesi
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