ÖTV muafiyetli engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar? Engelli araçlarında ÖTV indirimi ne kadar? DİKKAT üst limit değişti!

ÖTV muafiyet limiti, engelli araçları ve fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. ÖTV muafiyet limiti 450 bin 500 TL'den 1 milyon 4 bin 200 TL'ye artırıldı. 1 Ocak 2023 itibarıyla birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. İşte 2023 ÖTV indirimi ile ilgili merak edilenler...

ÖTV MUAFİYETLİ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2023 ÖTV muafiyet limiti belli oldu. Engelli kişilerin otomobil alımlarında, ÖTV muafiyet limiti 450 bin 500 TL'den 1 milyon 4 bin 200 TL'ye yükseltildi.

ENGELLİ ARAÇ FİYATI HESAPLAMA 2023!

Engelli araç fiyatı hesaplaması aracın KDV'siz fiyatı ele alınarak hesaplanmaktadır.

Önce otomobil fiyatından yüzde 18 KDV oranı çıkarılır, ardından geriye kalan rakamdan ÖTV tutarı çıkarılır.

Çıkan rakama yeniden KDV oranı dahil edilir. Böylelikle otomobilin ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkmış olur.

KİMLER ENGEELİ ARACI KULLANABİLİR?

Otomobil sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, yüzde 90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.



