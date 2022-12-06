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ÖTV muafiyetli engelli otomobil fiyatları 2022: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL?

06.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli otomobil fiyatları ve limitleri merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu bir süre önce yaptığı açıklamada engelli vatandaşlar için 4 bin 500 lira olan Özel Tüketim Vergisiz otomobil limitinin bir müddet daha değişmeyeceğini belirtmişti. Peki, ÖTV muafiyetli sıfır engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 ÖTV muafiyetli engelli otomobil fiyatları...

ÖTV muafiyetli engelli otomobil fiyatları 2022: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL?

Engelli otomobil fiyatları ve araç limitleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. "ÖTV muafiyetli sıfır engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2022 ÖTV muafiyetli engelli otomobil fiyatları ve detaylar haberimizde...

ÖTV MUAFİYETLİ ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

Engelli vatandaşların alacağı otomobillerin matrah limiti 1 Ocak 2022 tarihide yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 36) artarak 330 bin 800 TL’den 450 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Engelli vatandaşlar, nihai fiyatı 450 bin 500 TL’nin altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomatik vitesli sıfır otomobiller arasından seçim yapabiliyordu. Fakat sıfır araç fiyatlarına gelen zam oranı 2022'nin ocak ayından beri yüzde 50 oranını aştı.

2021'de C segmentindeki araçlardan seçim yapabilen engelli vatandaşlar, bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapamıyor.

Öte yandan yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Fakat bunda da bir sınır var.

2021'de 330 bin 800 TL olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Yani araç bayilerinde sıfırı 450 bin 500 TL ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.

2022 ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER NELERDİR?

İşte 2022 Kasım ayı itibariyle engelli ÖTV muafiyetli alınablecek otomobiller listesi:

Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump

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