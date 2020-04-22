ÖTV ödemeden araç almak mümkün! İşte gerekli şartlar ve detaylar...

Engelli vatandaşların dezavantajlı durumda hissederek toplumsal hayattaki bazı hallerden mahrum kalmasını önlemek amacıyla devlet tarafından oldukça kapsamlı sosyal haklar geliştirilmiştir. Engelli vatandaşlara özel olarak tanınan ÖTV indirimi de bunlardan biridir. İndirim için yüzde 40 ve üzerindeki engel oranının tespit edilmesi gerekir. ÖTV olarak kısaltılan Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılında Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen bir vergi türüdür. Bu vergi türünde belirli bir mal veya ürün üzerinden belirlenen oranda harcama vergisi olarak ÖTV kesintisi yapılır. Ancak yüzde 40 ve üzerinde engel durumu olan vatandaşlar için bu durum biraz değişir. Engel durumunu T.C. kimlik kartına işleten kişiler ÖTV indiriminden yararlanabilir. Hatta yüzde 90 ve üzerinde engel durumuna sahip ise araç alımında ÖTV'den muaf tutulur. İşte, engelli araç alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar... ENGELLİ ARAÇ ALIMININ KAPSAMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olması için ilk alımlarda herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Kişiler 18 yaşında ya da daha erken dönemlerde vasi kararı ile araç sahibi olabilirler. Ancak engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanmak için uygun olması gereken koşullar belirlenmiştir.

ÖTV'den muaf olmak ya da indirimli yararlanmak için kişilerin tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu alması gerekir. ÖTV'den muaf olmak için sağlık raporunda engel oranın yüzde 90 ve üzerinde, ÖTV indirimi için ise engel oranın yüzde 40-90 arasında olması şarttır. Raporda, "ağır engelli, sürücü belgesi alabilir" gibi ibarelerin yer alması önemlidir. ÖTV indirimi yalnızca engelli bireye tanınan özel bir sosyal haktır. Bu nedenle indirime konu olan aracın engelli kişinin üzerine kayıt edilmesi gerekir.

Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanan tüm vergiler dahil olmak üzere toplam 303 bin 200 TL altında olan sıfır kilometre araçlar ÖTV indirimden yararlanarak satın alınabilir. Engelli vatandaşların araçları, onların kullanımı için durumlarına uygun hale getirilir ve yerleştirilen özel aksamlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisna edilir. ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanarak alınan bir araç ancak 5 yıl sonra satılabilir ya da aynı şartlarla yeni bir araç alınabilir. Ancak aracın doğal afetler nedeniyle hurdaya çıkması durumunda bu 5 yıllık şart ortadan kaldırılır.