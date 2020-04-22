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ÖTV ödemeden araç almak mümkün! İşte gerekli şartlar ve detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşların dezavantajlı durumda hissederek toplumsal hayattaki bazı hallerden mahrum kalmasını önlemek amacıyla devlet tarafından oldukça kapsamlı sosyal haklar geliştirilmiştir. Engelli vatandaşlara özel olarak tanınan ÖTV indirimi de bunlardan biridir. İndirim için yüzde 40 ve üzerindeki engel oranının tespit edilmesi gerekir.

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! İşte gerekli şartlar ve detaylar...

Engelli vatandaşların dezavantajlı durumda hissederek toplumsal hayattaki bazı hallerden mahrum kalmasını önlemek amacıyla devlet tarafından oldukça kapsamlı sosyal haklar geliştirilmiştir. Engelli vatandaşlara özel olarak tanınan ÖTV indirimi de bunlardan biridir. İndirim için yüzde 40 ve üzerindeki engel oranının tespit edilmesi gerekir.

ÖTV olarak kısaltılan Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılında Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen bir vergi türüdür. Bu vergi türünde belirli bir mal veya ürün üzerinden belirlenen oranda harcama vergisi olarak ÖTV kesintisi yapılır. Ancak yüzde 40 ve üzerinde engel durumu olan vatandaşlar için bu durum biraz değişir. Engel durumunu T.C. kimlik kartına işleten kişiler ÖTV indiriminden yararlanabilir. Hatta yüzde 90 ve üzerinde engel durumuna sahip ise araç alımında ÖTV'den muaf tutulur. İşte, engelli araç alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

ENGELLİ ARAÇ ALIMININ KAPSAMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olması için ilk alımlarda herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Kişiler 18 yaşında ya da daha erken dönemlerde vasi kararı ile araç sahibi olabilirler. Ancak engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanmak için uygun olması gereken koşullar belirlenmiştir.

ÖTV'den muaf olmak ya da indirimli yararlanmak için kişilerin tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu alması gerekir. ÖTV'den muaf olmak için sağlık raporunda engel oranın yüzde 90 ve üzerinde, ÖTV indirimi için ise engel oranın yüzde 40-90 arasında olması şarttır. Raporda, "ağır engelli, sürücü belgesi alabilir" gibi ibarelerin yer alması önemlidir.

ÖTV indirimi yalnızca engelli bireye tanınan özel bir sosyal haktır. Bu nedenle indirime konu olan aracın engelli kişinin üzerine kayıt edilmesi gerekir.
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanan tüm vergiler dahil olmak üzere toplam 303 bin 200 TL altında olan sıfır kilometre araçlar ÖTV indirimden yararlanarak satın alınabilir.

Engelli vatandaşların araçları, onların kullanımı için durumlarına uygun hale getirilir ve yerleştirilen özel aksamlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisna edilir.

ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanarak alınan bir araç ancak 5 yıl sonra satılabilir ya da aynı şartlarla yeni bir araç alınabilir. Ancak aracın doğal afetler nedeniyle hurdaya çıkması durumunda bu 5 yıllık şart ortadan kaldırılır.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporunda yüzde 90 ve üzerinde engeli olup trafiğe çıkmaya uygun olmayan kişilerin satın aldığı araçları üçüncü derece akrabaları ile noter tarafından tespit edilen iş arkadaşları kullanabilir.
Engelli kişilere ait araçların ödünç verilmesi söz konusu olmaz. Araç sahibi kendisi dışında aracın ruhsatına 3 kişinin ismini daha işletir ve bu kişilerin dışında aracın kullanımına izin verilmez.

Engelli vatandaşlar İSPARK gibi belediyelere ait park alanlarından ücretsiz olarak faydalanırlar. Aynı zamanda birçok alanda engelli vatandaşların park etmesi için özel alanlar işaretlenmiştir.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN EHLİYET NEDİR?

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren H sınıfı engelli ehliyeti yerine A ve B sınıfı verilmeye başlanmıştır. Her iki ehliyet için de engelli bireylerin en az ilkokul mezunu olması şarttır. Engelli vatandaşlar yazılı sınavından ardından engel durumuna göre özel olarak düzenlenen özel aparatlara sahip araçlarla sınava tabi tutulurlar. Başarılı olmaları durumunda ehliyetlerine sahip olurlar. Engelli sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporuna göre özel donanımlı araçlarını kullanarak trafiğe çıkabilirler.

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ÖTV, ÖTV indirimi, engelli vatandaşlar,

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