ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirsiniz! Devletin uyguladığı ÖTV indirimi sayesinde...

Avrupa Birliği (AB) ile uyum sağlanması kapsamında belirli mal ve ürünler için ÖTV alınıyor. Sıfır araçlar için de hem aracı ithal edenden hem de bu aracı ilk kez satın alacak vatandaştan ÖTV alınıyor. Ama bazı durumlarda vatandaşlardan ÖTV ödemesi istenmiyor. İşte ÖTV ödemeden araç sahibi olmak için bilmeniz gerekenler...

ÖTV NEDİR?

ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi, bazı ürün ve mallar için belirli oranlarda tahsis edilen harcama vergisini ifade ediyor. Devlet ÖTV alarak gelir elde etmekten çok toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanında vatandaşların doğrudan ihtiyaç duyduğu mal ve ürünler için ÖTV alınmıyor. Sadece lüks tüketim sınıfına girip insan ve çevre için zararları olan mallar için ÖTV alınıyor.

ÖTV İNDİRİMİ KAPSAMINDA NASIL ARAÇ SAHİBİ OLUNUR?

Geçerli bir engelli raporuna sahip vatandaşlar, ÖTV indiriminden faydalanarak araç sahibi olabiliyor. Bu uygulamayla engelli vatandaşlar için hayatın kolaylaştırılması amaçlanıyor. ÖTV indirimleri, %90 ve %40 olmak üzere iki farklı engel durumu için geçerli oluyor.

%40 ENGEL RAPORUYLA ÖTV İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK

%40 ve üzeri engele sahip olan vatandaşların ÖTV indirimiyle sıfır araç alabilmesi için öncelikle engel durumlarını raporlaması gerekiyor. Engel durumunu gösteren raporlar sadece devletin yetki verdiği hastaneler üzerinden alınabiliyor ve alınan bu raporda vatandaşın araç kullanabileceğinin açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Ayrıca, ÖTV indirimi için başvuru yapacak vatandaşın H sınıfı bir ehliyete sahip olması da isteniyor. H sınıfı ehliyet almak için ise özel ekipmanlı bir araçla yapılacak sınavdan başarılı olmak gerekiyor.

%90 ENGEL RAPORUYLA ÖTV İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK

%90 ve üzeri engel durumları olan vatandaşlardan da aynı şekilde yetkili bir hastaneden rapor almaları ve aldıkları raporda araç kullanabileceklerinin belirtilmesi isteniyor. Ayrıca vatandaşın satın aldığı sıfır aracı kullanabilmesi için yine H sınıfı ehliyet sahibi olması gerekiyor. Vatandaş engelinden dolayı araç kullanamıyorsa vatandaşın birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan akrabaları ÖTV ödemeksizin sıfır araç satın alabiliyor.



