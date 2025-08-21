FİNANS

ÖTV oranları değişti talep arttı '250 bin liraya kadar artış var' Eylül ayını işaret etti!

ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları hızla yükselirken, ikinci elde aynı oranda artış yaşanmadı. Araç alacakların önemli bir kısmı ikinci ele yönelince piyasada hareketlilik arttı. Galerici Hakan Eryüksel, "ÖTV zamlarındaki oranlar kadar olmasa da araç başına 50-250 bin TL arasında artış söz konusu oldu" dedi.

Son yapılan ÖTV düzenlemesi otomotiv sektörünü etkiledi. Yeni düzenleme sonrası vergi oranlarındaki artış binek ve SUV araçlarda yüzde 5, hafif binek ticari kategoride yüzde 6-7 olarak gerçekleşmişti. Özellikle 4x4 pick-up modellerde vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılarak ciddi artış yaşanmıştı. Elektrikli araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 10’dan yüzde 25’lere yükselmişti.

PİYASA HAREKETLENDİ

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış ise ÖTV’lerdeki artış kadar olmadı. İkinci el otomobillerde fiyat artışı düşük seviyede kalınca araç almak isteyenler de ikinci el otomobile yöneldi. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

"YÜZDE 20'YE KADAR ÇIKTI"

ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil satışlarına artış olarak yansıdığını ifade eden galerici Hakan Eryüksel, ikinci el araçlara sıfır araçlar kadar zam gelmediğini belirterek şunları söyledi:

"Benzinli araçlarda ÖTV’ler yüzde 10-15 civarı artış gösterdi. En fazla artış olan araçlar pick-up'lar oldu, ÖTV oranı yüzde 4-5’ten yüzde 50’lere çıkınca liste fiyatları da yaklaşık yüzde 50 arttı. Elektrikli araçların liste fiyatlarında da yüzde 10 gibi bir artış oldu, bazı segmentlerinde artış yüzde 20’ye kadar çıktı. Bu artışlar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıdı, ÖTV zamlarındaki oranlar kadar olmasa da araç başına 50-250 bin TL arasında artış söz konusu oldu. İkinci el araçlara talep bu dönemde arttı. İnsanlar yeni rakamlara da alışınca sıfır araçlara da talep artacaktır. Sıfır araçlara zam geldiğinde ikinci el araçlara yönelim artıyor"

SERT YÜKSELİŞ YOK!

İkinci el piyasasında fiyatların dengelendiğini, sert yükselişlerin görülmediğini belirten Eryüksel, "Şu an ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar dengeli seyrediyor. Model yılı yüksek kilometresi düşük araçlar tercih ediliyor. Rakamsal olarak 1-1,5 milyon lira değerindeki araçların alım satımı arttı. Şu dönemde ÖTV artışlarından dolayı ikinci el piyasası biraz hareketlenmiş olsa da önümüzdeki ay daha da hareketlenecektir" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

