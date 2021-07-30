ÖTV'siz de araç satın alabilirsiniz! İşte neredeyse yarı yarıya daha uygun fiyatlara araç satın almanın şartları

Zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan, lüks veya çevreye zararlı ürünlerin satışında uygulanan özel tüketim vergisi; bir diğer adıyla ÖTV, o ürün zorunlu bir ihtiyaç haline geldiği anda hükmünü kaybeder. Böylece kişinin ihtiyacına daha kolay ulaşması sağlanır. Peki, hangi durumlarda ÖTV'nin geçerliliği ortadan kalkar? Bu sorunun cevabı için yazımıza birlikte göz atalım.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU OLDUĞU DURUMLARDA ARAÇ ALIMI

Kişi, yüzde 40 engelli olduğunu belgelemesi ve kendi aracını sürebileceğini gösteren H sınıfı ehliyete sahip olması halinde ÖTV indiriminden yaralanarak araç almaya hak kazanır. ÖTV indirimi, aracın kişiye uyumlu hale gelmek için özel bir tadilat gerektirmemesi durumunda uygulanır. Şayet kişi yüzde 40 üzeri ve yüzde 90 altı engeli olduğunu belgeleyebilir durumda ve H sınıfı ehliyete sahipse, ancak aracı kullanabilmesi için özel bir tadilat gerekiyorsa ÖTV'den tamamen muaf bir şekilde araç satın alması da mümkün.

YÜZDE 90 ENGELLİ RAPORU OLDUĞU DURUMLARDA ARAÇ ALIMI

Kişi, yüzde 90 ve üzeri engel durumunda da ÖTV'siz araç satın alabilir. Ancak aracı kullanabileceğine dair bir rapor sunması şartı var. Şayet kişinin araç kullanamayacağı belgelenmişse o zaman 1. dereceden 3. dereceye kadar bir yakını tarafından ÖTV ödemeksizin araç alınabilir. Araç alımı esnasında engelli kişinin de mutlaka orada bulunması gerekir.

ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINACAK ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR

Elde engelli raporu olsa da maalesef bu, istenilen her aracın ÖTV indirimli ya da ÖTV ödemeksizin alınabileceği anlamına gelmez. Alınacak aracın öncelikle 2.8 litre veya altı motor hacmine sahip olması gerekir. Ayrıca aracın tam satış fiyatının 303.200 TL'yi geçmemesi şartı aranır. ÖTV indirimi ya da ÖTV muafiyeti ile alınan bir araç 5 yıl içerisinde satılamaz. Satılması durumunda ÖTV'nin ödenmesi şart koşulur. 5 yıl dolduktan sonra ise araç ancak bir başka engelliye veya vekiline satılabilir.

