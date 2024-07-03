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ÖTV zammı belli oldu! Alkol ve sigaraya zam geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 16:38
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Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretici enflasyonunu açıklamasıyla Özel Tüketim Vergisi de güncellendi. Altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam geldi. Bir paket sigaranın fiyatı 7,80 TL, 70'lik rakı fiyatı 78 TL arttı.

ÖTV zammı belli oldu! Alkol ve sigaraya zam geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

SİGARAYA 7.80 TL, 70'lik rakı fiyatı 78 TL

Sözcü'de yer alan habere göre, bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara zam miktarı 7,79 TL oldu. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. 70'lik rakı fiyatı ise 78 TL arttı.

6 AYDA BİR DÜZENLENİYOR

GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. Söz konusu ürünlerdeki ÖTV tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere artırıldığı anımsatıldı.

YÜZDE 19.49 ZAM

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.

GÜNCELLEME ÖNCESİ MİKTARLAR

Güncelleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 33,3 lira, biralarda 7,78 lira, şaraplarda 38,24 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 10,63 lira, benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." ifadesi kullanıldı.


Express


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alkol sigara ÖTV Zam
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