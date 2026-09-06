OVP açıklandı, Bakan Kacır değerlendirdi: 'Çalışmaya devam edeceğiz'

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını belirleyecek olan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Programda enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama kadar ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OVP'nin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan programın Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

"TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK ARTIŞIYLA ÜLKEMİZİN BÜYÜME POTANSİYELİ GÜÇLENDİRİLECEK"

Bakan Kacır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ülkemizin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin sürdürülmesi ve kalıcı refah artışının temin edilmesi programın temel hedeflerini oluşturuyor. Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır