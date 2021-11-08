Oyak güvenlik görevlisi alımı ne zaman? İşte başvuru şartları…

2021 yılında Zonguldak Filyos Limanı’nda gerçekleştirilecek Oyak güvenlik görevlisi için kadın ve erkek adaylar tercih edilecek. Oyak güvenlik görevlisi alımı için sınav yapılacak. Sınav, İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta yapılacak.

OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Elemeler 28 Kasım 2021’de saat 10.00'da yapılacak. Başvuru yapacakların belirtilen özel ve genel şartları sağlamaları gerekiyor. OYAK güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021…

Sınavın yapılacağı iller şunlardır:

İstanbul

Zonguldak

Ankara

OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OYAK güvenlik görevlisi ilanına başvurmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

En az lise mezunu olmak

1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak

Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması

Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak

Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları

Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması

5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak

Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak

OYAK’A KAÇ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK?

OYAK Savunma Güvenlik Sistemleri, Zonguldak Filyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alınacak. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

OYAK güvenlik görevlisi alımında gerçekleşecek sınavın ücreti 200 Türk lirasıdır. Başvuracakların bu miktarı belirtilen kanallar veya bankalar aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor.

//odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası üzerinden sınav ödemesi yapılabilmektedir.



