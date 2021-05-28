Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirketin halka arzını onayladı. Bu şirketler; BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İlgililer Oyak Yatırım'ın ne zaman halka arz olacağını araştırmaya başladı. Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

OYAK YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK Haftalık Bülteni'ne göre Oyak Yatırım'ın hisse satış fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi. Oyak Yatırım ile birlikte halka arz olan Ünlü Yatırım, BMS Çelik ve Başkent Doğalgaz'ın satış fiyatı ise sırasıyla 6,90 TL, 4,87 TL ve 9,72 TL olduğu belirtildi.

Oyak Yatırım'ın halka arz olacağı açıklandı ancak ne zaman arz olacağına ve koduna ilişkin bilgiler henüz belirtilmedi.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA

Oyak Yatırım 3 Kasım 2006'da 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilmiştir.

Şirketin kuruluş amacı ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.