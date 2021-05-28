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Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

28.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu aralarında Oyak Yatırım'ın da bulunduğu 4 şirketin halka arzlarına onay verdi. Bunun üzerine ilgililer araştırma yapmaya başladı. Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirketin halka arzını onayladı. Bu şirketler; BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İlgililer Oyak Yatırım'ın ne zaman halka arz olacağını araştırmaya başladı. Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

OYAK YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK Haftalık Bülteni'ne göre Oyak Yatırım'ın hisse satış fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi. Oyak Yatırım ile birlikte halka arz olan Ünlü Yatırım, BMS Çelik ve Başkent Doğalgaz'ın satış fiyatı ise sırasıyla 6,90 TL, 4,87 TL ve 9,72 TL olduğu belirtildi.

Oyak Yatırım'ın halka arz olacağı açıklandı ancak ne zaman arz olacağına ve koduna ilişkin bilgiler henüz belirtilmedi.

Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak halka arz kodu...

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA

Oyak Yatırım 3 Kasım 2006'da 10 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilmiştir.

Şirketin kuruluş amacı ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

Oyak Yatırım'ın vizyonu, piyasa koşullarının yakından takibini yaparak riski minimuma indirip maksimum kazancı elde etmek ve güvenilir bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise portföyü yasalara uygun şekilde yatırımcılarının, çalışanlarının ve hisse sahiplerinin çıkarlarını gözeterek yönetmektir.

Oyak Yatırım, faaliyetlerini Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No:7C / 78 Sarıyer /İstanbul adresinde yürütmektedir.

Oyak Yatırım'ın resmi internet sitesine gitmek ve şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.oyakyatirimortakligi.com/hakkimizda/sirket-hakkinda linkine tıklayınız...

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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