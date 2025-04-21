Özbekistan'ın para birimi nedir? Özbekistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Oldukça köklü ve eski bir tarihçeye sahip olan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’tir. Taşkent aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Resmi dili Özbekçe olan ülkede Karakalpakça dili de tanınmıştır ve bölgesel olarak konuşulmaktadır. Çok dillilikte iletişim için Rusya dili de kullanılmaktadır. Birden fazla etnik grubun bir arada yaşadığı ülkede demonim Özbeklerden oluşmaktadır.

Özbekistan'ın para birimi nedir?

Üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilen ülkede Özbekler nüfus yoğunluğunu oluşturmaktadır. Ancak Tacik, Kazak, Karakalpak, Rus, Kırgız, Türkmen ve Tatarlarla birlikte farklı başka etnik kökenli gruplar da ülkede yaşam sürmektedir. Bağımsızlık ilanını 31 Ağustos 1991 yılında gerçekleştirmiş olan ülke 25 Aralık 1991 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur.

Ülkenin toplam yüzölçümü 448.978 kilometrekaredir. Nüfusu ise ağırlıklı olarak Özbek halkından oluşmaktadır ve yaklaşık olarak 37.535.605 civarı olarak tahmin edilmektedir. Denize kıyısı olmayan Özbekistan’ın iklimi genel olarak sıcak ve kurak geçer. İklim genelde karasaldır ve yıl içinde çok az yağış gözlemlenir. Ortalama yaz sıcaklığı derecesi 40 civarındadır.

Özbekistan'ın para birimi ise Özbekistan Somu'dur.

Özbekistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO tam açılımı ile Uluslararası Standartlar Teşkilatı, dünya genelindeki birçok standardı belirleyen bir düzenlemedir. Bu standartlar ülkelerin resmi olarak kabul ettikleri ve kullandıkları para birimleri için de geçerlidir. Buna göre devletlerin para birimleri üç haneli kodlar ile kısaltılmıştır. Para birimi kodlarının kısaltmaları ISO 4217 para birimi kodu ile düzenlenmektedir.

Özbekistan’ın resmi olarak kabul görmüş olan para birimi Özbekistan Somu'dur. Özbekistan somunun alt birimi tiyindir. Kelime anlamı olarak saf anlamına karşılık geldiği bilinen somun ISO 4217 dünya standartlarına göre kısaltma kodu UZS olmuştur. Para piyasaları ve döviz bürolarında Özbekistan somu UZS kodu ile işlem görmektedir.