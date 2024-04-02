Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi! En yüksek tutar değişti... 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'

Türkiye yerel seçim gündemini geride bırakırken emeklilerin de odağında emekli maaş promosyonu var. Kamu bankalarındaki artışın ardından özel bankalarda da rekabet kızıştı. En yüksek tutar 17.500 TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz maaş promosyonunda yüzde 50'lik zam geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

"19 BANKA EMEKLİ PROMOSYONUNU YÜKSELTTİ"

Milliyet'e konuşan Yılmaz, "Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz." dedi.

"YÜZDE 50'LİK ARTIŞLA 22 BİN 500 TL OLABİLİR"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin yüzde 50 artırıldığını düşünecek olursak özel bankalarda 15 bin TL civarında olan promosyon ödemelerinin de %50’lik artışla 22.500 TL’ye kadar yükselebileceğini tahmin etmekteyim.Ayrıca emeklilerimiz her 6 aylık dönemde maaş farklarını aldıkları için bu rakam esnek olup önümüzdeki yarı yıllar kapsamında yukarıya doğru çıkacaktır."

"EN YÜKSEK PROMOSYON 17.500 TL"

"Bankalar çeşitli kampanyalar doğrultusunda promosyon ödemelerini yükseltmektedirler. Ödül fırsatı, chip para, otomatik ödeme, fatura konursa veya emekli arkadaşını ilgili şubeye getirirse birçok avantaj sunulmaktadır. Sahadaki bankaları incelediğimiz zaman 17.500 TL’ye varan promosyon ödemelerini görmekteyiz."

KAMU BANKALARINDA 8-12 BİN TL'YE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

ÖDEMELER 28 MART'TA BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da özel bankalarla da protokolün tamamlandığını belirterek, "Bakan Işıkhan, “Özel bankalar, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecek. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, uğurlu olsun.” açıklamasını yaptı.

Kamu bankalarının promosyon ödemeleri de 28 Mart'ta başladı.







