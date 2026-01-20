FİNANS

Özel'den Bahçeli'ye emekli maaşı çağrısı! "Buyursun versin, iki elimizle destekleyelim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye en düşük emekli maaşı ile ilgili bir çağrı geldi. Özel "Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun" dedi.

Hazar Gönüllü

En düşük emekli maaşları gündemdeki yerini koruyor. Konu siyaset sahnesinde de yankı buldu.

BAHÇELİ'NİN EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞINA YANIT

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşıyla ilgili "Cumhur İttifakı ortağıyız, iktidar ortağı değil" sözlerine yanıt verdi.

ÖZEL'DEN ÖNERGE ÇAĞRISI

Özel, "Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçen haftaki konuşmasında emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Şu hususu 'ama, fakat' demeden tekrar ediyorum: sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayım. Biz ne söylemişsek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu ve kumar alemlerine akan kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız ermez, bilgimiz yetmez. Zira bizim aklımız da fikrimiz de hep Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz bunu yapıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Köklü bir siyasi parti olarak ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisinin emeklilerle ilgili değerlendirmesini istismar etmeye çalıştığını ancak amacının boşa düştüğünü söyleyen Bahçeli, "Hatay'da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı içine fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeneği kurmak istemiştir. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki, geçiniz bunları, geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız, işgüzar taktiklerinize pabuç bırakmayız. Varsa Türkiye'nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınız paylaşın da görelim." diye konuşmuştu.

Bahçeli, partisinin somut politikalarla hareket ettiğini belirterek, imkanlar arttıkça emeklilerin durumunun da iyileşeceğini, milli birlik ve beraberlikle yarınların bugünden çok daha güçlü ve müreffeh olacağına inandıklarını ifade etmişti.

