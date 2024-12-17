Özel hastaneye giderken dikkat: SGK ayrı vatandaş ayrı ödüyor! Ek işlem diyerek 2 katı para alıyorlar... Uzman isim uyardı: '5 katı kadar cezası var'

Sosyal Güvenlik Sistemi geriye dönük ödeme yapan bir kurum. Özel hastaneler, masraflarını SGK'ya fatura olarak yansıtırken sistemde oluşan hatalar nedeniyle bu yöntem suistimal edilmeye devam ediliyor. Özel hastaneler SGK'dan ücret almakla beraber ayrıca vatandaştan işlem bedeli de alıyor.

Ekol TV'ye konuşan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, devlet hastanelerinde global bir ödeme sistemi olduğunu kaydederek, durumu şu şekilde örneklendirdi:



"Sen al bu 500 bin lirayı ve bununla idare et. Özel hastaneye ise yaptığı işlemler kadarını fatura ediyor. Özel hastaneler, bir SGK'lıya yaptıkları işlemi SGK'ya fatura ediyorlar. Fatura ederken kuralları tabi ki SGK koyuyor"

SEZARYENDEN ÖRNEK VERDİ

Fiyat mekanizmasının iyi işlenmesi ve doğru fiyatlandırılması gerektiğini vurgulayan Sevinç, "Bir zamanlar sezaryen ile doğum çok artmıştı, birara da duruldu. Durulmasının nedeni sezaryen fiyatlanmasının düşmesiydi" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKILAŞMALI

SGK'nın para öderken çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Sevinç, SGK'nın sistemini iyi kurgulaması gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün siz yoğun bakımına çok para ödemeye başladığınızda anında onu denetlemeniz gerekir. Genelde mekanizma şikayet üzerine işliyor"

Özel hastaneye doğru desteğin açılabileceğini kaydeden Sevinç, yeterli hekimin bulunması gerektiğinin altını çizerek, "Kamudan özel hastanelere hekim geçişi olmuştu. Kamu hastanelerinde zaman zaman bu oluyor" sözlerini kullandı.

Özel hastanelerde hastanın cebinden ayrıca para gittiğini de belirten Sevinç, dikkatli olunması gerektiğini ve böyle bir durumda hastanenin şikayet edilmesi gerektiğini kaydederek sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Özel hastanelerdeki ikinci sorun, hastanın cebinden de ayrı para gitmesi. Yani siz, hastaneye müracaat ettiğinizde ilave ücret adı altında bir ücret alınıyor. 2014'ten önce işlem bedelinin yüzde 30'ydu. Şu anda bu iki katına kadar çıktı. 1000 liralık işlem için 2 bin lira fark alabiliyorlar. Hastanelerin bir kısmı bununla yetinmiyor. Vatandaş bu kurumu şikayet ederek ve SGK'nın da iyi bir kontrolüyle bunların 5 katı kadar ceza alabilir. Hastane fark ücretini yüzde 30'dan fazla alamaz. Kurumların SGK'nın koyduğu kurallara uyması; SGK'nın da koyduğu kuralları başıboş bırakmaması gerekir."