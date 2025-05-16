ÖZEL | Her şey çocuklarımız bu motosikletlere binmesin diye! Barış Boyun, Eşref Tek detayı... Suç örgütlerine net mesaj: “Çelik yumruğumuzla karşı karşıya kalacaklar”

ERSEL YILDIRIM | İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde silahların, el bombalarının, patlayıcılarının ve yakalanan uyuşturucu maddelerin sergilendiğine senelerdir şahitlik ediyoruz. Artık suç deyince akla gelen motosikletlerin de Vatan Emniyet bahçesinde sergilenmesindeki mesajı almak gerekiyor.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN TOZLU MOTOSİKLETLER

Özellikle YouTube ve TikTok'ta büyük kitleleri bulunan örgütlere eleman çekmek için düzenli çalışmalar yapan gruplara yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından motosikletli gruplar aracılığıyla kurşunlama, yağma ve tehdit suçları işleyen organize suç örgütleriyle, bu gruplara yasa dışı silah temin eden şüphelilere yönelik 15 ilçede operasyon düzenlendi. 104 kişi gözaltına alındı, 58 kişi tutuklandı. Çalıntı araçlar, ruhsatsız silahlar, çok sayıda mühimmat ve motosikletler ele geçirildi.

Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Sancaktepe suç şebekelerinin en fazla olduğu ilçeler arasında. Özellikle Esenyurt’taki sitelerin içerisinde toplu halde yaşayan gençler kurşunlama hadisesi söz konusu olunca hedefe doğru yola çıkıyor. Bunların hepsi tespit edilip gereği yapılıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Sn. Selami Yıldız, göreve başladığından bu yana Ankara’dan beraberinde getirdiği ana ekibiyle birlikte suç örgütlerinin üzerine gidiyor. Yıldız’ın İstanbul’un sosyoekonomik olarak daha geride olan ilçeleriyle ilgili çalışmaları ve tespitleri çok değerli. Son olarak Bağcılar İlçe Emniyet’e yapılan ziyaret de bunun bir örneği.

Kendisiyle görüştüğümde Selami Müdür’ün mesajı çok sert ve aynı zamanda net! Gençlerin sosyal medya üzerinden suç örgütü liderlerine özenmesinin ardındaki nedenler üzerine de sosyolojik tahliller yaptıran Yıldız; tüm suç örgütleri için aynı mesajı veriyor:

“MUTLAK VE MUTLAK DEVLETİMİZİN KADİFELİ ELDİVENİ İÇERİSİNDEKİ ÇELİK YUMRUĞUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR, BÜTÜN SUÇ GRUPLARI KOÇBAŞLARIMIZLA TANIŞACAKLAR”

Yine İstanbul emniyeti içerisinde konuştuğumuz üst düzey yetkililer de yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, özellikle ailelere de çok büyük çaba düştüğünü ifade ediyor.

TikTok’ta, YouTube’da hatta dizilerde dijital yayınlarda suç örgütlerini öven onların emojilerini kullanan onları taklit eden yapımların olduğunu ve bu yapımların çocukların zihninde yer ettiğinden bahsediyorlar.

BARIŞ BOYUN’UN EMOJİLERİNİ KULLANAN DİZİ

Adana’daki gettolaşma ve suç şebekelerini anlatan Sıfır Bir dizisiyle başlayan sürecin tahmin edilenden çok daha büyük tahribat yarattığını belirten yetkililer son olarak yine bir dijital mecrada yayınlanan Dengeler isimli dizide alanen Barış Boyun’un sözlerinin paylaşıldığını, onun kullandığı emojilere yer verildiğini ifade ediyor.

SİZ HEPİNİZ “EŞREF TEK”

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Eşref Rüya isimli dizide de Eşref Tek isimli karakterin kısa sürede gençler tarafından büyük ilgi gördüğü ama o karakterin de suçu, suçluyu öven bir figür olduğunun altı çiziliyor.

Dizinin popüler olan “Siz hepiniz Eşref Tek” sahnesi gençler arasında çok büyük etkileşim alıyor. Bu yalnızlaşma ve gerginlik, öfke patlaması olarak örgütlere katılımla sonuçlanabiliyor.

Son tahlilde toplum olarak hepimize düşen sorumluluklar var, çocuklarımız o motosikletlere binmesin diye, suç örgütlerini cazip ve heyecan verici görmesin diye hakkın hukukun doğrunun etiğin ne olduğunu başta ailelere ve çocuklara anlatabilmeliyiz.

Bugün hayatına olması gerektiği gibi devam eden 17 yaşındaki bir gencin, kara paranın şatafatın büyüsüyle bir suç makinesine dönüşme sürecine engel olmanın vatandaşlık görevi olduğunu unutmamalıyız.