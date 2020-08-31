Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okullarda KDV indirimi nasıl uygulanacak? KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sisteminde de çeşitli alanlarda değişikliklere devam ediliyor. Bir süredir okulların açılma süreci gündemi meşgul ederken aynı zamanda çocuğu özel okulda okuyan veliler de özel okul ile ilgili süreçlerin nasıl olacağını merak ediyordu. En çok merak edilen konulardan bir tanesi ücretlerin nasıl olacağı ve nasıl ödeneceğiydi. Özel okul ücretleri KDV indirimi gelişmesiyle bir netliğe kavuştu.
Eğitimde KDV indirimi gelişmesiyle beraber tüm velilerin gözleri bu uygulamanın detaylarına çevrildi. Okullarda KDV indirimi doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı indirildi. Şimdi veliler, bu özel okul kdv indirimi gelişmesinin kendilerine yansıyıp yansımayacağını merak ediliyor. Peki, özel okul KDV indirimi Resmi Gazete 2020 ne kadar oldu? Özel okul KDV oranı 2020 ne oldu? İşte detaylar...
Özel okullarda KDV indirimi gelişmesi ile tüm velilerin gözleri yetkililerin yaptığı açıklamalara çevrildi. Pandemi sürecinde veliler tarafından yüz yüze eğitime ara verilen sistem nedeniyle özel okullarda indirim talebi bulunuyordu. Her okul kendi içerisinde belirli bir uygulama getirirken velilerin beklentileri tam anlamıyla karşılanmayabiliyordu. Son olarak KDV indirimi özel okul uygulamasıyla velilerin beklentilerinin büyük oranda karşılanması amaçlandı. Şimdi, özel okullara kdv indirimi detayları merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı %8’den %1’e indirildi. Özel okullar KDV indirimi değişikliği sonucunda oluşacak farkın velilere olumlu şekilde yansıması amaçlandı. Şimdi, KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu sorusuna da yanıt aranıyor. Karar neticesinde özel okullarda %8 olan KDV %1 olarak güncellendi ve indirim özel üniversiteler için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan KDV indirimi değişikliğinin ardından özel okullarda ve özel üniversitelerde çocukları eğitim gören veliler tarafından özel okullarda KDV iadesi sürecinin de ne olacağı merak edilmeye başlandı.
Veliler tarafından özel okullara indirim sürecinin hangi tarihlerde geçerli olacağı da merak ediliyor. Yapılan açıklamalara göre özel okullarda KDV değişikliği 1 Eylül 2020 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında geçerli olacak. Özel okullar KDV oranı %1 olarak güncellendikten sonra veliler, bu güncellemenin kendilerine nasıl yansıyacağını da araştırıyor. Yapılan açıklamalara göre; pandemi döneminde özel sektöre verilen desteklerin devamı olarak üniversiteler de dahil olacak şekilde eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyet gösteren mükelleflerin KDV oranlarının indirilmesi ile aradaki farkın velilere olumlu anlamda yansıması amaçlandı.
Aynı zamanda okullarda indirim doğrultusunda kimi veliler sözleşmelerin, önceden yapılmış olan ödemelerin ya da peşin ödemelerin bu karardan nasıl etkileneceğini de merak ediyor. Okullarda KDV oranı güncellemesi sonrası bazı çevrelerde bu %7’lik farkın velilere iade etmesi gerektiği belirtildi. Özel okulların; güncel okullarda KDV oranı doğrultusunda doğan farkı kendilerinin iade etmemeleri halinde dilekçe ile okullara başvurulabileceği konuşuluyor. Bazı çevreler tarafından durumun netleştirilmesi adına ilgili Bakanlığa başvurulması da beklentiler arasında. KDV indirimi özel okul sürecinin nasıl ilerleyeceği takip edilmeye devam ediliyor.
Konuyla ilgili özel okul velilerinin, ödemelerin duruma dair okullarla iletişime geçmeye başladığı konuşuluyor. Bazı çevreler tarafından bu süreçte iade alma konusunda faturanın kesilmiş olması ve faturanın velilere iletilmiş olması konusunun da önem taşıdığı belirtiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum