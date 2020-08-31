Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okullarda KDV indirimi nasıl uygulanacak? KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sisteminde de çeşitli alanlarda değişikliklere devam ediliyor. Bir süredir okulların açılma süreci gündemi meşgul ederken aynı zamanda çocuğu özel okulda okuyan veliler de özel okul ile ilgili süreçlerin nasıl olacağını merak ediyordu. En çok merak edilen konulardan bir tanesi ücretlerin nasıl olacağı ve nasıl ödeneceğiydi. Özel okul ücretleri KDV indirimi gelişmesiyle bir netliğe kavuştu.

Eğitimde KDV indirimi gelişmesiyle beraber tüm velilerin gözleri bu uygulamanın detaylarına çevrildi. Okullarda KDV indirimi doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı indirildi. Şimdi veliler, bu özel okul kdv indirimi gelişmesinin kendilerine yansıyıp yansımayacağını merak ediliyor. Peki, özel okul KDV indirimi Resmi Gazete 2020 ne kadar oldu? Özel okul KDV oranı 2020 ne oldu? İşte detaylar...

ÖZEL OKUL KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Özel okullarda KDV indirimi gelişmesi ile tüm velilerin gözleri yetkililerin yaptığı açıklamalara çevrildi. Pandemi sürecinde veliler tarafından yüz yüze eğitime ara verilen sistem nedeniyle özel okullarda indirim talebi bulunuyordu. Her okul kendi içerisinde belirli bir uygulama getirirken velilerin beklentileri tam anlamıyla karşılanmayabiliyordu. Son olarak KDV indirimi özel okul uygulamasıyla velilerin beklentilerinin büyük oranda karşılanması amaçlandı. Şimdi, özel okullara kdv indirimi detayları merak ediliyor.