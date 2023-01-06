ÖZEL OKUL ÜCRETİ 2023! Özel okul ücretleri ne kadar olacak, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Özel okul ücretleri ile ilgili 6 Ocak 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik vatandaşlar tarafından merak edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. "2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı internette araştırılıyor. İşte 6 Ocak 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan özel okul ücret artışlarına ilişkin yönetmelik...

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2023?

Özel okul ücreti fiyatlarının yüzde 65 olması yönünde karar alındığı duyuruldu.

ÖZEL OKUL ÜCRETİ 2023 ZAM ORANI BELLİ OLDU

Özel okul ücreti ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2023 fiyatlarının yüzde 65 olması yönünde karar aldık. Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık."

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

İşte 6 OCak 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yer alan detaylar:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

"MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür."

