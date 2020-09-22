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Özel okul ücretindeki KDV farkı nasıl iade edilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8'lik katma değer vergisinin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesi sonucu arada oluşan farkın velilere gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor.

Özel okul ücretindeki KDV farkı nasıl iade edilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı geçici olarak yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Bu kararın ardından gözler, 1 Eylül'den önce okullara ödeme yapan velilere iade yapılıp yapılmayacağına odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020'den önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

'ÖZEL ÜNİVERSİTELER DE KAPSAMDA'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine, iadenin nasıl yapılabileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirten Öz, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi.

Öz, velilerin, bu eğitim ve öğretim kurumlarına 1 Eylül'den önce ödeme yapıp, bu kapsamda fatura düzenlenmiş olabileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül'den önce fatura kesildiyse yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor. Gider pusulalarındaki KDV, eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya, iadenin gerçekleştirildiği dönemde indirim konusu yapılabilecek. Gider pusulası, genellikle iade edilen ürünler için kullanılıyor. Bir kıyafeti iade ederken mağaza size bir belge imzalatıyor. O belge gider pusulasıdır. Burada da aynı yöntem geçerli. Özel okul gider pusulası düzenleyecek ve veliye imzalattıracak. Gider pusulasında yazılı tutarın veliye iade edilmesi gerekiyor"

1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin "avans" olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Bazı okullar, son taksitlerden mahsup edeceklerini söylüyor. Velilerin talep etmesi durumunda iade hemen yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Öz, vergi tekniği açısından konunun KDV Kanunu'na konulacak bir geçici maddeyle düzenlenmesinin daha doğru olacağını ancak Gelir İdaresinin bir yazı yazarak konuya idari çözüm getirdiğini bildirdi.

'YEMEK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILMALI'

Yemek ücretlerindeki vergi uygulamasına da açıklık getiren Öz, yemek hizmetlerinden alınan KDV'nin 31 Temmuz'da çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık'a kadar yüzde 1 olarak belirlendiğini anımsattı. Öz, yemek ücretinin zaten okul ücretinin içinde tahsil edilmesi halinde, 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 1 KDV'ye dahil olacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Yemek ücreti ayrı tahsil ediliyorsa vergi indirimi 31 Aralık 2020'ye kadar geçerlidir. Bu durumda, söz konusu vergi indiriminin süresinin okul ücretleriyle uyumlu olarak 30 Haziran 2021'ye kadar uzatılması uygun olur. Aksi halde Ocak 2021'den itibaren yemek ücretlerindeki KDV yüzde 8'e çıkacak. Yılbaşına kadar verilecek yemek hizmetlerinde 31 Temmuz 2020'den önce düzenlenmiş faturalar için de KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılması mümkün."

Öz, servis ücretlerindeki KDV'nin ise yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA


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