Özel okul ücretleri belli oldu mu? 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Bakan Özer açıklama yaptı!

Yeni yılda özel okullara yapılacak zamlar araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, TEFE-TÜFE oranlarını işaret etti. Bakan Özer "İnşallah bu hafta içerisinde yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız" diye konuştu. Peki özel okul ücretleri belli oldu mu? 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Özel okullara yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağıyla ilgili değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek, olgunlaştırarak kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.”



