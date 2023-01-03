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Özel okul ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi

03.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla özel okul ücretlerinde bir değişiklik olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Veliler merakla bekledikleri 2023 özel okul fiyatları ile ilgili bir açıklama yapıldı mı merak ediyorlar. Peki özel okul ücretlerine zam mı geliyor, 2023 özel okul zam oranları belli oldu mu? İşte merak edilen o konular...

Özel okul ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi

2023 özel okul zam oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuda bir açıklama var mı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okul fiyatları ile ilgili bir açıklama geldi mi merak edilen konuların başında geliyor. Peki özel okul ücretlerine zam mı geliyor, 2023 özel okul zam oranları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okul ücretleri ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Şu an için yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Özel okul zam oranları 2023 - 2024 için kısa süre içerisinde bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Özel okula teşvikte başvuru süresi uzatıldı

BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Özel okullara süt bile yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın (4 Ocak) belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız."


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özel okul fiyatları

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