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Özel okullar KDV iadesi hesaplama! Özel okullara erken ödeme yapan veliler KDV iadesini ne kadar ve nasıl alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs çalışmaları kapsamında uzaktan eğitime geçen özel okullara erkenden ödeme yapan vatandaşlara KDV iadesi yapılması kararı alındı. Kararın ardından veliler, özel okullar KDV iadesini ne kadar yapacak araştırmaya başladı. KDV oranı yüzde 8'de yüzde 1'e düştü. Özel okulların erken ödeme yapan velilere yüzde 7'li farkı iade etmesi gerekiyor. Peki veliler özel okullardan KDV iadesini nasıl alacak? Özel okullar KDV iadesi nasıl hesaplanıyor?

Özel okullar KDV iadesi hesaplama! Özel okullara erken ödeme yapan veliler KDV iadesini ne kadar ve nasıl alacak?

Özel okullara KDV oranı yüzde 8 iken ödeme yapan veliler bu ödemeyi nakit, kredi kartı gibi çeşitli yöntemlerle yapmışlardı. 1 Eylül itibari ile özel okullara gelen KDV indirimi ile, özel okula erken ödeme yapan velilere KDV iadesi ne kadar yapılacak tartışılmaya başlandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre ödenen eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığı velilere verilecek faturalar ise genelde eylül ayından itibaren aylık olarak düzenleniyor. Özel okulların KDV oranının 1 Eylül itibari ile yüzde 7 oranında düşmesi ile erken ödeme yapan veliler alacaklı durumuna düştü. Özel okullar erken ödeme yapan velilerden ücretini alırken, KDV oranı yüzde 8 alınarak tutar hesaplanmıştı. Peki özel okullar KDV iadesi nasıl hesaplanıyor? Halbuki; şimdi fatura kesilmeye başlandığında, eğitim bedelinin üzerine yüzde 1 KDV eklenerek hesaplama yapılacak ve yüzde 1'li KDV, faturalarda yer alacak. (Ödeme yüzde 8'den, fatura yüzde 1'den) Dolayısıyla aradaki 7 puanlık farkın erken ödeme yapmış (kendisine henüz fatura düzenlenmemiş) velilere iade edilmesi gerekiyor. Peki özel okullar KDV iadesi ne kadar olacak?

ÖZEL OKULLAR KDV İADESİ NASIL HESAPLANIR?

1 Eylül itibari ile alınan KDV indirim kararı ile velilerin en çok merak ettiği konu ise, özel okullar KDV iadesini nasıl hesaplayacak, KDV iadesi ne kadar olacak sorusu oldu. Bu konuyu örnekleyecek olursak; Eğer bir veli özel bir okula toplamda 50 bin lira ödemişse (KDV %8) ödediği KDV oranı toplam 3.703,71 liradır. KDV oranı düşürülünce toplam bedelin içindeki KDV tutarı 462,96 lira olarak hesaplanır. KDV oranı yüzde 1'e indiği için, 50 bin lira ödeme yapan veliye aradaki yüzde 7'lik fark için toplam 3.240,25 lira tutarında iade yapılır. KDV iadesi ödenen toplam özel okul ücreti üzerinden hesaplanır.

ÖZEL OKULLAR KDV İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Eylül'in ilk günü itibari ile başlayan KDV oranı indirimi ile veliler özel okullardan alacakları iadeleri hesaplarken aynı zamanda da, özel okullara uygulanan KDV indirimi ne zaman bitecek merak ediyor. Özel okullara KDV indirimi okul sezonu bitene kadar devam edecek yani 1 Eylül 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında devam edecek. Resmi Gazete'de de özel okullar KDV indirimi ne zamana kadar devam edecek sorusunun cevabı yayımlanmıştı. 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitim faturalarında yüzde 1 oranında KDV hesaplanacak.


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