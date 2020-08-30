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Özel okullara KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.08.2020 07:12 | Son Güncelleme

Özel okullarda KDV değişikliğini içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özel okullara KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi, özel üniversiteler için de geçerli olacak indirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

(İHA)

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